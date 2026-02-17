"La televisión te va a extrañar": Alicia Ortega despide con cariño a Mariasela Álvarez

Con palabras cargadas de afecto y admiración, la periodista Alicia Ortega, directora y productora del Grupo SIN, dedicó este martes un mensaje a Mariasela Álvarez tras la comunicadora anunciar que su programa Esta Noche Mariasela saldrá del aire en dos semanas.

"La televisión te va a extrañar, pero sé que este no es un adiós, sino una pausa necesaria y merecida", expresó Ortega, reconociendo la huella que Álvarez ha dejado en la pantalla y en el ejercicio responsable del periodismo que ha desempeñado.

Durante años, Esta Noche Mariasela se convirtió en un espacio de reflexión, análisis y diálogo respetuoso, guiado por una voz firme y coherente.

Ortega resaltó que Mariasela ha sido "una presencia luminosa y una referencia para todos los que creemos en el poder de comunicar con dignidad".

Mariasela Álvarez anunció ayer lunes que su programa "Esta noche Mariasela" saldrá del aire el próximo 26 de este mes. Se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 de la noche por Color Vision, canal 9.

Más allá de la televisión, el mensaje puso en valor la dimensión humana de la decisión. "Retirarse momentáneamente también es un acto de valentía: escuchar el cuerpo, el alma y los tiempos propios", señaló, subrayando que hacer una pausa no significa cerrar ciclos, sino abrir espacios para el descanso y la renovación.

La comunicadora concluyó con un abrazo simbólico y un deseo sincero de serenidad, reiterando que su trayectoria se celebra hoy más que nunca y que su regreso será esperado con la misma admiración de siempre.

Porque cuando una voz auténtica se toma un respiro, no desaparece: deja eco.

La reacción de Nuria

El anuncio de la salida del programa ha provocado muchas reacciones, entre ellas la de la periodista investigadora Nuria Piera, en el cual reflexionó sobre la decisión que tomó su colega.

"Tu total convicción me deja pensativa. Me coloca en ese silencio donde, a veces, no sabemos bien cómo reaccionar, qué decir o incluso cómo acompañar", dijo en un mensaje que publicó en sus redes sociales.