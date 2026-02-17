Siguen los escándalos: el nombre de Masha suena por la muerte de una artista urbana

Masha sigue envuelta en líos judiciales: las autoridades buscan esclarecer las circunstancias en el que resultó muerta la urbana Dominique Gómez. ( FUENTE EXTERNA )

La joven cantante urbana Masha, de 18 años, vuelve a ocupar titulares, pero no por el lanzamiento de un nuevo dembow controversial. Esta vez, su nombre figura en medio de un violento ataque a tiros contra el vehículo en el que se desplazaba, hecho en el que perdió la vida su colega Dominique Nathalia Gómez Cabrera, de 22 años.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven falleció a causa de una herida de bala producto del tiroteo. Dominique, quien incursionaba en la música urbana bajo el nombre artístico de "Dominik Goca", y que viajaba a varios acompañantes, entre ellos la exponente urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida artísticamente como "Masha", fueron atacados por individuos armados que se trasladaban en otro automóvil.

Tras cometer el hecho, los atacantes emprendieron la huida con rumbo desconocido. En unas declaraciones, Masha exigió justicia "por su amiga Dominique" y dijo que era a ella que querían matar.

La Policía informó que fue apresado Yhakomo Hernández de la Rosa, quien conducía la yipeta marca Honda, modelo CRV EX, AWD, año 2018, color gris, placa No. G 702718, al momento del tiroteo. Y, de acuerdo con las autoridades, el ataque habría estado dirigido contra Hernández de la Rosa.

Esta noticia se suma a la lista de escándalos que envuelven a Masha, con menos de tres años de exposición en el mundo urbano. En los dos últimos líos que ha tenido con la justicia, también ha estado envuelto el nombre de Yhakomo Hernández de la Rosa.

Octubre 2025

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/whatsapp-image-2025-10-26-at-1937553e0c4a2c-edf4cd9f.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/27/whatsapp-image-2025-10-26-at-1937553e0c4a2c-edf4cd9f.jpg La cantante urbana Masha. (FUENTE EXTERNA)

En octubre de 2025, Masha volvió a generar preocupación. Ella y su acompañante Jhakomo Hernández de la Rosa, fueron arrestados presuntamente traficando dos libras de marihuana en el vehículo que se desplazaban por el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva contra los jóvenes, alegando violación a los artículos 6, letra A; 28 y 75, numeral II, de la Ley 50-88 , sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas.

solicitó la imposición de contra los jóvenes, alegando violación a los artículos 6, letra A; 28 y 75, numeral II, de la , sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas. No obstante, quedaron libres luego de que se les impusiera presentación periódica y garantía económica de RD$100 mil pesos para Masha y para Jhakomo Hernández de la Rosa la suma de RD$2.5 millones de pesos. Al ser liberada y salir del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva el año pasado, expresó: "Me voy libre, no van a poder nunca. Nadie puede con nosotros. Me voy libre, libre".

Después del hecho, continuó haciendo videos y mostrándose en las redes sociales, así como haciendo "party" en discotecas.

Más de Masha

Trabajando en discotecas y con identidad falsa

En diciembre de 2023 se hizo viral que la exponente urbana Masha era menor de edad y estaba trabajando en discotecas con una cédula de identidad falsa, al tiempo que estaba promoviendo canciones explícitas, de contenido sexual, como "Cuero y delincuente".

Fue el periodista Ramón Tolentino quien expuso el caso, informando que el verdadero nombre de Masha es Ashley Mariel Victoriano Sánchez y que era menor de edad en ese momento. Debido a que era menor de edad y a la falsificación de documentos, el escándalo generó una orden de arresto contra el también artista urbano Steven Antonio Diloné Serrata, conocido como Dilon Baby y expareja de Masha.

Esto trajo como consecuencias que Masha fuera puesta bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y se inició una investigación sobre su caso, de donde luego huyó.

También se cuestionó a la madre de Masha, Natividad Sánchez Delgado, por haber permitido que su hija participara en fiestas y trabajara en discotecas siendo menor de edad.

Se escapa de Conani

Días después del escándalo, la urbana se escapó del Conani, pero fue regresada al centro. Luego, la entidad se la entregó a su madre, Natividad Sánchez.

Esto no se quedó ahí y Masha lanzó la canción "Tolentino" en forma de burla y siguió su relación con Dilon Baby.

Meses después, se informó que presuntamente Dilon Baby entró a la casa de Masha y su madre para agregir a la exponente. "Yo no tengo culpa de que ese loco haya entrado a mi casa en el momento en que yo no estaba", expresó Sánchez al ser entrevistada vía telefónica para De Último Minuto en noviembre del 2024.

En esa entrevista manifestó tener miedo de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) le volviera a quitar la custodia de su hija, que en ese momento era menor de edad (cumplió 18 años en 2025), como en meses anteriores cuando Dilon Baby fue apresado por explotación sexual y laboral en perjuicio de Masha.

Relación con Dilon Baby

Masha se dio a conocer en videos y entrevistas en redes sociales con su expareja, Dilon Baby. Juntos lanzaron el tema explícito "Capotilla".

Los hechos de violencia entre Masha y su expareja Dilon Baby habrían comenzado cuando ella aún era menor de edad, según los documentos judiciales.

Según denunció Masha, el urbano la habría amarrado y golpeado. "Me amarró y me dio golpes... logró escapar". Ella colgó en las redes fotografías de la presunta golpiza.

A raíz de las denuncias, se emitió una orden de arresto contra Dilon Baby por supuesta violencia de género y secuestro.

En junio de 2025, un tribunal colegiado condenó a Dilon Baby a cinco años de prisión por agresión física y explotación sexual de menores, además de difamación pública contra su expareja, Masha.

El fallo también ordenó el pago de 10 salarios mínimos y la eliminación de todo contenido ofensivo en redes sociales. La sentencia cita violaciones a los artículos 147, 309-1, 309-2 y 331 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 136-06 (Código para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes).

Intento de hacer "música limpia"

En un tono más positivo, luego de cumplir 18 años, Masha decidió organizar su carrera con un equipo de trabajo y publicista incluido, y lanzó en febrero de 2025 "La Botella", su primer tema de bachata, escrito junto a Luiyito X.

Además del giro hacia bachata, también dijo que estaba en un proceso de transformación profesional, buscando diversificar su estilo musical (merengue, urbano, bachata) y "hacer música más limpia".

Sin embargo, no es lo que ha sucedido actualmente con su vida personal y artística.