Celinee Santos entra con fuerza a "La casa de los famosos 6" y aclara sus polémicas en Miss Universo

La modelo y reina de belleza Celinee Santos hizo su esperada entrada a la sexta temporada de La casa de los famosos, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas del estreno. La actual Miss República Dominicana 2024 llega al popular reality de Telemundo con una imagen que ha generado tanto admiración como controversia.

Santos, denominada por seguidores como "la villana favorita" durante su paso por las actividades previas a al Miss Universo, entra al programa con la intención de mostrar una faceta distinta y conectar con el público más allá de la polémica. Su participación representa además un fuerte respaldo a la presencia dominicana en el show.

La reina de belleza no llegó sola. Compartió el ingreso con su compatriota Kenny Rodríguez, conocido por haber sido finalista del reality estadounidense Love Island USA. Ambos consolidan así la representación de República Dominicana en esta nueva temporada.

Aclara sus polémicas

Como era de esperarse, la dominicana no ha parado de hablar de su paso por Miss Universo y de las controversias en las que se vio involucrada. Una de ellas, sobre sus supuestos malos tratos hacia otras concursantes, que hablaba mal de ellas y su supuesta responsabilidad de la salida de la Miss Panamá.

"Eso es mentira..., yo nunca he hablado mal de ninguna concursante de Miss universo", dijo. Y agregó: "la mayoría de las chicas que dijeron eso son concursantes que no llegaron a nada y, como yo estaba en ranking (entre las favoritas para ganar), se inventaron esas cosas", añadió.

Ella atribuye esos comentarios a la inseguridad de algunas concursantes que no soportaban que ella siempre estuviera "bella y lista en cada actividad". "Podía estar la que fuera al lado de mí y yo era Celinee Santos", dijo entre risas a la ex Miss Universo de México, Lupita Jones, quien la cuestionó al respecto.

También aseguró que Miss Panamá, Italy Mora, quien era su compañera de cuarto, no salió por su culpa de Miss Universo. "Eso es mentira y ella lo aclaró", dijo previo a explicar cómo ella vivió ese momento.

Yina Calderón quedó fuera de la casa

La edición ya arrancó con controversia. La empresaria e influencer colombiana Yina Calderón fue excluida como participante oficial tras haber sido anunciada previamente.

Según reportes en redes sociales, la decisión se habría producido luego de presiones de otras figuras del elenco como Laura Zapata, Kunno y la ex Miss Universo Lupita Jones, quienes habrían cuestionado ataques previos de Calderón. Finalmente, la colombiana participará únicamente como panelista y no como habitante de la casa.

El reality, conducido por Javier Poza y Jimena Gállego, se caracteriza por mostrar la convivencia de celebridades aisladas bajo un mismo techo, sin acceso a los privilegios habituales de su vida pública.

El dominicano Carlos Cruz, conocido como "Caramelo", se coronó ganador de la edición pasada, "La casa de los famosos All Stars", lo que incrementa las expectativas sobre el desempeño de Celinee Santos en esta nueva temporada.

Con una entrada que no pasó desapercibida, Celinee Santos promete ser una de las protagonistas centrales del reality, en una temporada que apenas comienza y ya está cargada de tensión, estrategia y fuertes personalidades.