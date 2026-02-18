La hija de Bruce Willis responde a críticas tras hablar como madre soltera: "Trabajo cuatro empleos"

Definitivamente no es lo que muchos esperaban. Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, salió a responder críticas en redes sociales luego de publicar un video en el que hablaba de su vida como madre soltera.

El pasado lunes, la actriz de 37 años compartió un Reel en Instagram donde aparece de pie sosteniendo varios objetos, rodeada de frases como "almuerzo", "citas de juego", "preparación de comidas" y "entrenamiento".

En la parte superior del video se leía: "Single Moms Be Like". El contenido parecía una representación ligera de la rutina diaria de una madre.

Reacción en redes sociales

Sin embargo, la reacción en los comentarios tomó otro rumbo. Horas después, Willis volvió a publicar el video acompañado de un mensaje dirigido a quienes cuestionaban su realidad.

"Trabajo en cuatro empleos diferentes para mantener a mi hija. Soy la única proveedora. No vivo de un fondo fiduciario ni recibo dinero de mis padres. La mayoría del tiempo no tengo ayuda con ella", escribió.

Willis, madre de Louetta —fruto de su relación con su expareja Derek Richard Thomas—, aseguró que no considera a su familia un "plan de respaldo". En una declaración más extensa en sus historias de Instagram, explicó que reconoce los privilegios que tiene, pero que eso no invalida su experiencia como proveedora principal.

La actriz sostuvo que su intención no era comparar realidades ni minimizar las dificultades de otras personas, sino hablar de experiencias compartidas. "Podemos sostener dos verdades al mismo tiempo", afirmó, al señalar que las circunstancias pueden ser distintas sin que eso impida reconocer desafíos personales.