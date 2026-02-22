Jennifer López recuerda la noche mágica en que nacieron sus gemelos al cumplir 18 años

La artista internacional Jennifer Lopez celebró con profunda emoción los 18 años de sus hijos gemelos, Max y Emme, fruto de su matrimonio con el también cantante Marc Anthony. La pareja se divorció hace años.

A través de un mensaje cargado de sensibilidad y recuerdos, la actriz y cantante evocó el día en que se convirtió en madre, describiendo la noche en que sus hijos llegaron al mundo en medio de una intensa nevada en Nueva York. "Nacieron en medio de la noche, en medio de la tormenta de nieve más grande y hermosa que Nueva York había visto en años... Era como si Dios se estuviera asegurando de que entraran a un mundo lleno de pura magia", compartió.

"Recuerdo ir en el coche, mirando por la ventana cómo todo brillaba cubierto de blanco, mientras los llevaba en mi vientre por los últimos momentos antes de darles la bienvenida al mundo." Jennifer López Actriz y cantante “

La intérprete expresó que desde aquel instante supo en su corazón que la vida de sus hijos estaría marcada por la luz, la belleza y la esperanza. A lo largo de los años, Jennifer ha reiterado en múltiples ocasiones que la maternidad transformó su vida y redefinió sus prioridades, convirtiéndose Max y Emme en el centro de su universo.

En esta nueva etapa, al alcanzar la mayoría de edad, la cantante manifestó orgullo por las personas en las que se han convertido, destacando su sensibilidad, talento y fortaleza. La celebración de sus 18 años no solo marca un hito en la vida de los gemelos, sino también un momento significativo para la artista, quien ha compartido públicamente que ser madre ha sido su mayor bendición.

Con palabras llenas de amor, Jennifer López dejó claro que, más allá de los escenarios y los éxitos internacionales, su papel más importante siempre será el de mamá.