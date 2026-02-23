Cazzu dejó de seguir a Rauw y Jhayco por una frase sobre ella y Nodal en su nueva canción

Cazzu reaccionó en redes sociales tras el lanzamiento de "Rosita", el nuevo tema de Rauw Alejandro y Jhayco que menciona a Christian Nodal.

El lanzamiento de "Rosita", el nuevo sencillo de Rauw Alejandro y Jhayco producido por Tainy, quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que uno de sus versos fuera interpretado como una referencia directa a la vida personal de Cazzu.

En la canción, los artistas cantan: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".

La frase fue leída por numerosos usuarios en redes sociales como una alusión a la mediática separación entre Cazzu y Christian Nodal, y al posterior casamiento del cantante mexicano con Ángela Aguilar, ocurrido poco tiempo después de que se hiciera pública la ruptura.

La reacción de la trapera no pasó desapercibida. Horas después de que la canción comenzara a viralizarse, seguidores advirtieron que Cazzu había dejado de seguir en redes sociales a Rauw Alejandro y a Jhayco.

Poco después, la artista jujeña publicó en su cuenta oficial de X un mensaje que fue interpretado como una respuesta indirecta: "El arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía".

La discusión escaló rápidamente en plataformas digitales. Mientras algunos defendieron el verso como una rima habitual dentro del lenguaje urbano, otros consideraron que la mención reabría un episodio sensible en la vida personal de la cantante argentina.

Lejos de bajar el tono, Jhayco compartió en su cuenta la línea exacta que generó la controversia: "Yo me dejo y me caso contigo a lo Christian Nodal", lo que muchos seguidores interpretaron como una confirmación de que la referencia fue deliberada.

Por su parte, Rauw Alejandro publicó un extenso mensaje reflexionando sobre la cultura de la controversia y el ruido mediático: "Creo deberían intentar ser abogados, presidentes, artistas, directores, productores y escritores o periodistas. ¿Qué están haciendo en X? Váyanse a hacer plata, tienen el talento".

Luego agregó: "Desde hace mucho estamos en una era donde la controversia y el chisme hacen más ruido que el arte y el esfuerzo. Aún así lo verdadero y lo genuino siempre encuentra su camino y trasciende en el tiempo".

Hasta el momento, Tainy no realizó declaraciones públicas sobre la situación. La polémica en torno a "Rosita" continúa creciendo en redes, donde el debate se divide entre quienes consideran que se trata de una simple referencia lírica y quienes creen que el verso revive un momento doloroso para Cazzu.