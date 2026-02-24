"El rey de los labios", influencer que gastó miles de dólares en cirugías, muere "por su obsesión"

Jordan James Parke, conocido como el "rey de los labios", durante una de sus apariciones en el programa Botched. ( FUENTE EXTERNA )

El influencer británico Jordan James Parke, conocido como el "rey de los labios", falleció el pasado miércoles en Londres. La estrella, que apareció en el popular programa Botched, gastó más de 150.000 dólares en cirugías plásticas a lo largo de su vida.

Según informó la Policía Metropolitana de Londres, fueron llamados por el Servicio de Ambulancias tras recibir reportes de un hombre de 34 años inconsciente en Canary Wharf. Parke fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades indicaron que investigan las causas de su muerte y señalaron que podría estar relacionada con un procedimiento estético.

Dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 52, fueron arrestadas el viernes 20 de febrero bajo sospecha de homicidio involuntario, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo fianza mientras continúa la investigación.

Parke había estado en el centro de la atención mediática anteriormente. En 2024, fue arrestado tras la muerte de una mujer que se sometió a un levantamiento de glúteos brasileño en una clínica dirigida por él. En aquella ocasión, fue investigado por sospecha de homicidio involuntario, pero no se le presentaron cargos.

Su transformación

El influencer comenzó su transformación estética a los 19 años, sometiéndose a decenas de procedimientos, incluyendo múltiples rinoplastias, liposucción y rellenos. En una entrevista para el programa This Morning, Parke confesó que la cirugía plástica se había convertido en un "pasatiempo". Además, apareció dos veces en Botched para corregir problemas con sus labios y liposucción.

Tras la noticia de su fallecimiento, su hermana expresó en Instagram que la familia está "con el corazón roto".