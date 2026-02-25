×
Bad Bunny
Bad Bunny

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son captados durante una escapada en la playa

Tras arrasar en el Super Bowl, el Conejo Malo cambia los reflectores por arena, mar y pasión en Sídney

    Bad Bunny y Gabriela Berlingeri son captados durante una escapada en la playa
    Bad Bunny y Gabriela Berlingeri disfrutan de un día de playa en Tamarama Beach, lejos del escenario y más cerca que nunca. (TMZ)

    El fenómeno global Bad Bunny fue sorprendido en un plan mucho más íntimo y relajado: tomando el sol en Australia junto a Gabriela Berlingeri.

    La pareja fue vista disfrutando de un día de desconexión en Tamarama Beach, uno de los rincones costeros más exclusivos y fotografiados de Sídney. Lejos del ruido mediático, ambos se dejaron ver relajados, cómplices y completamente en sintonía.

    Como se muestra en las imágenes difundida por el medio especializado TMZ, Gabriela acaparó miradas con un bikini negro minimalista que resaltaba su figura, mientras caminaba decidida hacia el mar sin perder tiempo.

    Foto deGabriela Berlingeri y Bad Bunny en día de playa. (TMZ)

    Bad Bunny, fiel a su estilo, optó por un look más cubierto: sudadera amarilla abierta, shorts y gorra, descansando sobre la toalla como cualquier turista... aunque claramente no es "cualquiera".

    Bad Bunny yGabriela Berlingeri. (tmz.com)

    Más

    • El artista puertorriqueño viene de conquistar uno de los escenarios más importantes del mundo tras su explosiva aparición en el Super Bowl a inicios de mes. Sin embargo, entre giras internacionales y una agenda repleta que lo traerá nuevamente a Australia en cuestión de días, el cantante demuestra que también sabe bajarle el ritmo y priorizar momentos personales.

    Entre rumores, titulares y agendas imposibles, lo cierto es que el Conejo Malo está en la cima... pero encuentra tiempo para el amor, el mar y una escapada que ya está dando de qué hablar.

