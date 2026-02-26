Se revela la causa de muerte de la hija de Martin Short

El actor Martin Short y su hija, Katherine Hartley Short, en una imagen de archivo. La mujer de 42 años murió tras cometer suicidio. ( FUENTE EXTERNA )

** Esta historia trata sobre el suicidio. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, comunícate con la línea gratuita de ayuda 24/7 al 811 para atención en salud menta l**.

La hija mayor del actor y comediante canadiense Martin Short, Katherine Hartley Short, falleció a los 42 años, tras cometer suicidio, según confirmó el médico forense del condado de Los Ángeles. De acuerdo con el informe oficial, la causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza y el deceso ocurrió en su residencia.

La mujer fue hallada sin vida en su domicilio con una herida por disparo autoinfligido, según la llamada de emergencia al Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) alrededor de las 18:41 hora del Pacífico del 23 de febrero de 2026.

En un comunicado difundido a medios estadounidenses, la familia expresó: "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era muy querida y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo".

Tras conocerse la noticia, el actor de 75 años pospuso las fechas de su gira junto a su amigo y colaborador Steve Martin. El espectáculo en vivo, titulado The Best of Steve Martin & Martin Short, tenía presentaciones programadas en Milwaukee y Minneapolis, las cuales fueron reprogramadas por "circunstancias imprevistas", según informaron los recintos.

Horas después del fallecimiento, medios como Daily Mail y TMZ difundieron el audio de la llamada al 911. En la grabación, un operador señala que la herida habría sido autoinfligida. El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que, al llegar los servicios de emergencia, Katherine fue encontrada sin signos vitales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/1o0o-1-abccdb58.jpg Foto de archivo que muestra a la hija mayor del actor y comediante canadiense Martin Short, Katherine Hartley Short, junto a su padre.

Katherine era la mayor de los tres hijos que Martin Short adoptó junto a su esposa, Nancy Dolman , quien falleció en 2010 tras una batalla contra el cáncer de ovario. La pareja estuvo casada durante más de tres décadas.

El actor, reconocido por películas como Father of the Bride y por su participación en la serie Only Murders in the Building, ha hablado en el pasado sobre las profundas pérdidas que han marcado su vida personal.

