Paris Jackson se reencuentra con su madre Debbie Rowe tras años de distanciamiento

La modelo y cantante Paris Jackson, hija del fallecido "rey del pop" Michael Jackson, volvió a reunirse con su madre, Debbie Rowe, luego de varios años en los que su relación estuvo marcada por el distanciamiento.

El emotivo encuentro se dio a conocer a través de las historias de Instagram de la artista, de 27 años, donde compartió fotografías junto a Rowe. Ambas confirmaron que se trató de un momento significativo en su proceso de acercamiento.

Aunque madre e hija no han revelado públicamente los motivos de su alejamiento, fuentes cercanas han señalado que en los últimos años han trabajado en reconstruir su vínculo personal.

Paris fue criada principalmente por su padre junto a sus hermanos, Prince Jackson, de 29 años, y Bigi Jackson, de 24, tras el divorcio de Rowe y el intérprete de Thriller en 1999. El cantante falleció en 2009.

Durante su adolescencia, Paris retomó el contacto con su madre biológica. En distintas entrevistas, la también actriz ha expresado que, además de Rowe, contó con varias figuras maternas en su crianza, entre ellas su abuela Katherine Jackson y su tía Janet Jackson.

El reciente reencuentro marca un nuevo capítulo en la relación entre madre e hija, que ahora parece avanzar hacia una etapa de mayor cercanía.