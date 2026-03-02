"No deberían deshumanizarme": Kelly Osbourne responde a las críticas sobre su aspecto

Foto de la presentadora y diseñadora británica Kelly Osbourne junto a Sharon Osbourne, en el homenajea su padre, Ozzy Osbourne. ( FUENTE EXTERNA )

La presentadora y diseñadora británica Kelly Osbourne ha respondido públicamente a las críticas y comentarios ofensivos que ha recibido en redes sociales en las últimas semanas, en medio del duelo por la muerte de su padre, el músico Ozzy Osbourne.

La reacción se produjo horas después de que Kelly asistiera a los BRIT Awards 2026 en Manchester, donde acudió junto a su madre, Sharon Osbourne, para recoger un reconocimiento póstumo a la trayectoria del líder de Black Sabbath.

A través de sus Historias de Instagram, la también personalidad televisiva, de 41 años, denunció lo que calificó como una actitud cruel por parte de algunos usuarios. "Hay un tipo especial de crueldad en dañar a alguien que claramente está pasando por algo", escribió.

En su mensaje, cuestionó que se ponga en duda su dolor y que sus dificultades personales se conviertan en objeto de comentarios y especulaciones. "Estoy pasando por el momento más difícil de mi vida. No debería ni siquiera tener que defenderme", añadió, dejando claro que no permitirá que la deshumanicen.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/entrevista-111-1-7d6aa8c6.jpg

Sus declaraciones llegan pocos días después de que respondiera a comentarios sobre su apariencia física. La hija del artista compartió la captura de un mensaje en el que un usuario hacía alusión a su delgadez y vinculaba su imagen con el fallecimiento de su padre.

"No puedo creer lo repugnantes que pueden ser algunos seres humanos. Nadie merece este tipo de abuso", escribió entonces.

No es la primera vez que Kelly aborda este tema. El pasado 10 de diciembre, en un mensaje dirigido al periodista británico Piers Morgan, criticó los comentarios que insinuaban problemas de salud o el uso de medicamentos para perder peso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/entrevista-111d-9b28e8a6.jpg La celebridad Kelly Osbourne ha sido criticada después de que Kelly asistiera a los BRIT Awards 2026.

Más

En ese momento explicó que estaba afrontando la pérdida de su padre y que su prioridad es su familia .

y que su prioridad es su . También señaló que en sus redes sociales decide compartir los aspectos positivos de su vida y no sus momentos más difíciles.