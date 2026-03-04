Clarissa Molina emprende acción legal contra Sophinel Báez por acusaciones sobre Miss RD Universo

Clarissa Molina anunció que inició acciones legales contra Sophinel Báez tras declaraciones que ponen en duda su coronación en el certamen de 2015. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y presentadora dominicana Clarissa Molina anunció que ha iniciado acciones legales contra su excompañera de certamen Sophinel Báez, primera finalista del Miss República Dominicana 2015, en el concurso que ella ganó, tras considerar difamatorias y falsas las declaraciones que esta ofreció recientemente en una entrevista en el país.

La información fue dada a conocer en el programa El gordo y la flaca, transmitido por Univisión, donde la conductora Lili Estefan explicó que Molina ya contrató una firma de abogados en Santo Domingo para proceder legalmente contra Báez.

Según detalló Estefan, las declaraciones de Báez se produjeron 11 años después del certamen en el que Molina resultó ganadora. En la entrevista, Báez insinuó que la elección habría estado rodeada de irregularidades, asegurando que supuestamente ya se rumoraba quién ganaría la corona antes de la competencia.

Entre los señalamientos, durante una entrevista en el pódcast del periodista Juan Carlos Arbelo, Báez afirmó que Molina habría sostenido reuniones privadas con un empresario, lo que, según su versión, habría influido en el resultado final.

Asimismo, sostuvo que una de las jurados, la exMiss Universo Dayanara Torres, le habría comentado que ella era la verdadera ganadora, pero que no la habrían dejado votar libremente, afirmación que Torres ya desmintió públicamente, asegurando que nunca ha sido jurado del concurso de belleza nacional.

Rechaza "categóricamente" las acusaciones

En un comunicado oficial, Molina negó de forma categórica las acusaciones y reiteró que se trata de información falsa. Además, advirtió que las acciones legales no solo estarán dirigidas contra Báez, sino que también se extenderán a los medios de comunicación y plataformas digitales que difundan dichas declaraciones.

"Ha sido apoderada una firma de abogados en Santo Domingo para iniciar de inmediato las acciones legales correspondientes", señala el documento.

Durante la transmisión del programa, Molina, ganadora también de Nuestra Belleza Latina VIP, se limitó a agradecer el apoyo recibido por parte del público.

Te puede interesar Clarissa Molina y Nadia Ferreira revelan cuántos vestidos usarán en Premio Lo Nuestro

"Quiero agradecer a toda la gente de parte de mi familia y de mí todos sus mensajes de amor y de apoyo. Solamente eso quiero decir", expresó, aclarando que no ofrecerá más declaraciones mientras el proceso esté en manos de sus abogados.

La controversia surge a raíz de una entrevista concedida por Báez al periodista Juan Carlos Alvelo, en la que cuestionó la legitimidad del certamen Miss República Dominicana 2015, versión que ahora es formalmente impugnada por Molina en los tribunales.