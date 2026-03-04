"La Fábrica Radio" trae a Cheddy García y Hony Estrella bajo Caribbean Media World

"La Fábrica Radio" estará al aire en marzo por Estrella 90 de Grupo Medrano. El elenco lo conforma Enger Luna, Sariné Feliz, Wandaly Soriano, Hony Estrella, Cheddy García, Candy Flow y José Matos. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa productora de contenidos y medios Caribbean Media World, de la mano de su Managing Partner Gregory Quinn, presentaron "La Fábrica Radio", un proyecto radial que saldrá al aire en el mes de marzo por la emisora Estrella 90, de lunes a viernes de 12:00 a 2:00 de la tarde.

La nueva apuesta radial es producto de una alianza estratégica entre la empresa parte del grupo Caribbean Cinemas con Grupo Medrano, con un elenco que será liderado por la comunicadora y locutora Hony Estrella; se hará acompañar de José Matos, quien asumirá el hilo conductor del proyecto.

Se unen a este elenco la locutora Sariné Feliz, la periodista Wandaly Soriano, la influencer y locutora Candy Flow, el joven influencer Enyer Luna, y la gran sorpresa, la comediante y humorista Cheddy García, marcando su regreso a los medios de comunicación luego de años de ausencia.

Además, contará con la producción general de Stage MW, dirigida por Wander Aquino y Melisa Castillo.

Zumaya Cordero, directora general de Caribbean Media World, destacó que "La Fábrica Radio" es programa de radio fresca, pero a la vez experimentada. Será un espacio donde la actualidad tendrá voz, la farándula tendrá análisis, el oyente tendrá participación, las redes tendrán debate, y el humor será el condimento perfecto".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/c0b867c0-c702-4254-b07b-963dd4154c65-f79acf18.jpg El elenco del nuevo programa La Fábrica Radio.

Destacó el compromiso de la empresa de ofrecer a la audiencia contenido tradicional con calidad, información con criterio y entretenimiento con identidad; Caribbean Media World continúa ampliando su visión dentro de la industria del entretenimiento.

Abundó que el elenco del show le llevará al público oyente el pulso real de lo que sucede en cada escenario, con un equipo de colaboradores y productores comprometidos.

Por su parte, Rosa Olga Medrano, presidenta de Grupo Medrano, expresó que "Para Grupo Medrano es una satisfacción abrir nuestras plataformas a propuestas innovadoras que aporten contenido de valor a la radio dominicana. La Fábrica Radio representa esa combinación de talento, entretenimiento y visión estratégica que conecta con las audiencias de hoy, manteniendo la esencia de la radio que acompaña a la gente cada día".

Caribbean Media World agradeció el respaldo de importantes empresas en este proyecto radial, por su confianza y por apostar a proyectos de valor. Las marcas presidente, Jumbo, Mcdonalds, Altice, Farmacia GBC, Hair Plus, Samsung y Banco Popular, formarán parte del grupo de marcas asociadas de LA FÁBRICA RADIO.

Sobre Caribbean Media World

Más allá de la pantalla grande, nace Caribbean Media World, la división de expansión estratégica de Caribbean Cinemas. Se sustenta en tres pilares fundamentales: gestión y desarrollo de talento, producción de contenido multiformato y experiencias en vivo inolvidables. Es nuestra apuesta por un ecosistema de entretenimiento completo, donde cada historia encuentra su medio ideal y cada audiencia, su experiencia perfecta.

Sobre Grupo Medrano

Con más de 55 años de trayectoria, Grupo Medrano se ha consolidado como uno de los conglomerados de radiodifusión más influyentes de la República Dominicana. A lo largo de más de cinco décadas ha sido protagonista del crecimiento, modernización y cercanía de la radio con las audiencias dominicanas, impulsando talento, contenidos de calidad y propuestas innovadoras que mantienen vigente a la radio como un medio cercano, creíble y profundamente conectado con la sociedad.