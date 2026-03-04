Selena Gómez defiende a Benny Blanco tras besarle los pies en pleno podcast

El corte de Selena Gómez alcanzó una viralidad inmediata en las redes sociales y hasta se llegó a pensar que era inteligencia artificial. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante y actriz Selena Gómez protagonizó una nueva controversia en redes sociales tras besarle los pies a su esposo, Benny Blanco, durante el podcast Friends Keep Secrets, conducido por el productor musical.

El episodio, que transcurría en un ambiente relajado mientras la pareja hablaba sobre su relación, la música y algunas anécdotas personales, tomó un giro inesperado cuando Gómez besó el dedo del pie de Blanco.

El productor, que al inicio se sorprendió, expresó: " Así que verla simplemente besar mi dedo del pie realmente me alegró el día ".

El clip alcanzó una viralidad inmediata en las redes sociales y hasta se llegó a pensar que era inteligencia artificial. Pero no.

Defiende a su esposo

Aunque pareciera un momento espontáneo, el beso de la intérprete de "Rare" a los pies de su esposo es un mensaje de defensa y muestra de amor hacia él. La razón es que días antes, en el mismo podcast, Benny Blanco se tiró un 'pedo' y mostró los pies sucios ante las cámaras, lo que generó aún más comentarios y memes entre los internautas.

Posterior a este momento, Gómez colgó diversas fotografías en las redes sociales que muestran su amor hacia su esposo, como muestra de que no le importan las críticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/67daecbd-2d85-4611-95ed-5038c0b00875-b8b3f950.jpg La artista presume a su esposo en las redes sociales en medio de la controversia. (INSTAGRAM @SELENAGOMEZ)

"No me baño a diario"

La controversia de la higiene del productor de la canción "I Can't Get Enough" (donde cantan Selena Gómez, Tainy y J Balvin) resurgieron en las redes con unas declaraciones que dio el músico a la revista People en noviembre de 2024, en las cuales confesó que no se baña a diario, ya que le gusta dejar su aroma cuando camina.

"Tampoco creo en lavarme el pelo siempre con champú o acondicionador. Soy muy limpio, pero no me ducho todos los días (...) Siento que la grasa de la piel no tiene tiempo de rejuvenecerse y revitalizarse. Quiero oler a tabaco, pero también a algodón de azúcar. Quiero que haya un aroma al pasar", dijo.

Este acto de amor también fue criticado por los fans y los que no siguen la carrera de los artistas. "Repugnante", "desagradable" y "vergonzoso", "Selena, nada vale todo esto", fueron parte de las reacciones. "Cuando todos hayan terminado de arrastrar a Selena Gómez y Benny Blanco , devuélvanmelos", escribió un fan en redes sociales .

En medio de la controversia, también se ha registrado un incremento en búsquedas relacionadas con la artista en internet, especialmente sobre su actividad en Instagram.

Términos como "Selena Gómez close friends", "close friends Selena Gómez" y "secret friends Selena Gómez" han aumentado su popularidad entre los usuarios, luego de que algunos seguidores notaran movimientos en sus listas de amigos cercanos dentro de la red social.

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron el 27 de septiembre de 2025 en una ceremonia privada en Santa Barbara, California. La boda se realizó ante familiares, amigos y varias celebridades como Taylor Swift y Ed Sheeran.

Benny y Selena anunciaron su compromiso en diciembre de 2024, aproximadamente un año después de confirmar públicamente su relación, que comenzó en 2023.

Benny Blanco comentó en redes: "married a real life Disney princess" (se casó con una princesa de Disney de la vida real).

Mientras que Selena se va en halagos hacia él en diversas entrevistas y constantemente en los contenidos que sube a su cuenta personal de Instagram con 415 millones de seguidores. "Es lo mejor que me ha pasado", "Me siento muy segura con él", y que el productor la trata mejor que cualquier otra relación que haya tenido, son parte del amor que le expresa a su esposo.