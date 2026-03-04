Sophinel Báez sobre entrevista donde habló de Clarissa Molina: "Pedí que no se publicara"

Sophinel Báez y Clarissa Molina en fotos de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Sophinel Báez se pronunció públicamente luego de que se difundieran recientemente fragmentos de una entrevista grabada hace aproximadamente cuatro años, en la que abordó su experiencia en el certamen Miss República Dominicana 2015.

En la conversación, concedida al periodista Juan Carlos Albelo, Báez habló sobre el proceso del concurso en el que obtuvo el puesto de primera finalista y en el que resultó ganadora Clarissa Molina.

Durante la entrevista, expresó que entendía que debía haber ganado la corona y mencionó la posibilidad de que se hubieran producido situaciones irregulares durante la competencia.

Entre los puntos señalados, hizo referencia a un supuesto encuentro privado entre Molina y un empresario el día del certamen, aunque aclaró que desconocía qué habría ocurrido en esa reunión.

Báez indicó que el contenido fue difundido sin su autorización y explicó que, al enterarse, se comunicó con Albelo para solicitar el retiro del video. Según expresó, el comunicador ofreció disculpas y procedió a eliminarlo.

En un comunicado público, la exreina de belleza afirmó que, tras realizar la entrevista, pidió que el material no fuera publicado. "Después de aquella entrevista solicité que el material no fuera publicado", expresó, al señalar que consideraba que algunas partes podían prestarse a interpretaciones fuera de contexto.

Asimismo, sostuvo que el contenido fue divulgado recientemente sin su consentimiento y que estuvo acompañado de un enfoque que, a su juicio, no reflejaba la conversación completa.

"Al enterarme de la difusión de este material, me comuniqué inmediatamente para solicitar el retiro del video, recordándole que en su momento había pedido expresamente que no fuera publicado", explicó.

En su declaración, reconoció que hoy abordaría el tema de manera diferente.

"En ese momento dije cosas que hoy, desde la madurez y el crecimiento que he tenido, manejaría de forma muy distinta", señaló. "Lamento profundamente que mis palabras hayan causado incomodidad o dolor. Nunca fue mi intención afectar ni perjudicar el honor e imagen de nadie".

Báez concluyó reiterando sus disculpas, expresando su respeto hacia las personas involucradas y señalando que se encuentra enfocada en su vida personal y familiar, actuando, según indicó, "con mayor conciencia y prudencia".

