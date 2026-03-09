Chantal Ferreras participa en Miss Supranational República Dominicana 2026

"Gracias infinitas a todos los que creyeron en este sueño desde el primer día", expresó Chantal Ferreras. ( FUENTE EXTERNA )

La joven dominicana Chantal Ferreras, oriunda del municipio de Los Ríos, Neyba, provincia Bahoruco, fue una de las candidatas oficiales del certamen Miss Supranational República Dominicana 2026, una de las plataformas de belleza más importantes del país.

Chantal representó a Miss Comunidad Dominicana en España en el certamen. "Más que una competencia, ha sido un viaje de autodescubrimiento y aprendizaje. Me llevo conmigo la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y el inmenso orgullo de representar a mi comunidad con el corazón. Gracias infinitas a todos los que creyeron en este sueño desde el primer día. A mi familia, por siempre apoyarme y creer en mí y en mis metas incondicionalmente", expresó en un post de agradecimiento en Instagram.

A los 16 años comenzó su camino en los certámenes de belleza al participar como candidata en Miss República Dominicana Tierra.

Aunque en esa ocasión no logró clasificar, la experiencia le permitió abrirse paso en el mundo del modelaje. Posteriormente, realizó su formación profesional en la escuela Gaviota Ysabela, bajo la preparación de la reconocida formadora Nilenny Dipton.

Más adelante tuvo la oportunidad de representar a su provincia Bahoruco en el prestigioso certamen Miss Mundo Dominicana, plataforma que consolidó su presencia en el ámbito nacional de los concursos de belleza.

Actualmente reside en España, donde continúa desarrollándose profesionalmente. A los 24 años se formó como auxiliar de vuelo y trabajó para la aerolínea española Air Nostrum. En la actualidad, forma parte del equipo de Hilton Hotels & Resorts como agente de atención al cliente, desempeñándose dentro de una de las cadenas hoteleras más importantes del mundo.

En el ámbito social, Chantal mantiene un firme compromiso con el voluntariado. Colabora en iniciativas como Let´s Clean Up Europe, enfocada en la limpieza de playas y ríos; el Comedor Social Gregal, apoyando en la alimentación de personas en situación vulnerable; y participa en los Barcelona Hotels Games, donde compite en voleibol y cuyos fondos recaudados se destinan a diversas instituciones benéficas.

Además, es voluntaria del programa Historias de Vida, donde ofrece acompañamiento y charlas a jóvenes en riesgo de exclusión social.

Paralelamente, continúa su formación constante como modelo y reina de belleza. Actualmente pertenece a la agencia Gympera Models, participando en desfiles para diversas marcas en España.

Entre sus logros más destacados se encuentran:

5.º lugar en Miss Supranacional Barcelona

Finalista en Miss Internacional Catalunya

Y Miss Hispanic España 2024, título que le permitió recibir una preparación integral en áreas como oratoria, maquillaje, pasarela y proyección escénica, además de representar a España en el certamen internacional celebrado en Perú.