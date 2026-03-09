Chelsy Bautista interpone querella contra fiscal y varios agentes por presunto robo en su vivienda

La acción judicial fue presentada por el abogado de Chelsy Bautista, el doctor Félix Humberto Portes Núñez. ( FUENTE EXTERNA )

Chelsy Bautista, hija de la reconocida comediante, actriz y guionista Cheddy García, interpuso formalmente una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría General de la República contra una fiscal y varios agentes de distintas instituciones armadas del Estado, por hechos ocurridos durante un operativo realizado en su residencia del Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa, la acción judicial fue presentada por su abogado Félix Humberto Portes Núñez, y está dirigida contra la fiscal Belkis Ulloa Uceta, adscrita a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y vario agentes de la Policía Nacional y de los cuerpos castrenses.

De acuerdo con la querella, el 23 de enero de 2026, alrededor de las 6:00 de la mañana, varios de estos agentes presuntamente se presentaron en el apartamento donde reside la denunciante, ubicado en un residencial del Distrito Nacional, alegando que ejecutaban un allanamiento.

Según el relato contenido en la acción judicial, los agentes irrumpieron de manera violenta en la vivienda, apuntando con armas largas hacia el interior del apartamento, lo que generó un ambiente de intimidación y temor en la víctima. Posteriormente, se habría verificado que la orden de allanamiento correspondía a otro apartamento del edificio, circunstancia que, según la querella, evidenciaría una actuación irregular durante el procedimiento.

Prendas de oro

La querellante sostiene, además, que durante el tiempo en que los agentes permanecieron dentro del inmueble fueron sustraídas varias prendas de oro, entre ellas una gargantilla y un guillo de 14 quilates marca Guy Monacó, bienes que, según afirma, se encontraban dentro de la vivienda antes del ingreso de los participantes en el operativo.

Bautista explicó que se vio obligada a interponer esta querella debido a la indiferencia que, a su juicio, han mostrado las autoridades frente a su denuncia, la cual asegura haber hecho pública en distintas ocasiones sin que hasta el momento se haya producido una investigación efectiva.

Asimismo, fue solicitada una orden de protección y alejamiento a favor de la víctima, debido a que los imputados son agentes del Estado y la denunciante ha manifestado temer por su seguridad personal.

Según expone la querella, la situación le ha generado un estado de incertidumbre, temor e inseguridad, al punto de haber tenido que abandonar temporalmente su residencia y trasladarse a vivir a otro lugar, por miedo y por la sensación de persecución que afirma experimentar.