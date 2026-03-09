Mia Khalifa celebra victoria dominicana frente a Israel con un mangú con "los tres golpes"

Mia Khalifa celebró que el equipo dominicano derrotó a Israel 10-1, eliminándolo oficialmente del Clásico Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

La exactriz de contenido para adultos, Mia Khalifa, celebró la victoria del equipo dominicano ante Israel en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

En el partido, celebrado este lunes en el loanDepot park de Miami, República Dominicana derrotó a Israel 10-1, eliminándolo oficialmente de la competencia.

La modelo libanesa retuitió un post en X con la información del partido y escribió " I no Lebanese. I Dominican ( No soy libanesa . Soy dominicana )".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/a6f2530f-2c2d-429d-9395-b903bdb4852d-7b6f6abd.jpg El mensaje publicado por Mia Khalifa. (TWITTER)

Horas más tarde, continuó demostrando su felicitad por esta derrota a Israel, en términos deportivos, publicando una fotografía de una cena a ritmo de mangú con los tres golpes (salami, huevo, cebolla), también aguacate y un plato de quipe, e íconos de muchas banderas tricolor.

Su menú de celebración tiene un mensaje profundo detrás, más allá del vínculo con el país caribeño. "Líbano le dio el Kippe a República Dominicana, y como agradecimiento, RD le dio a Israel una paliza".

Varias cuentas oficiales institucionales de Palestina también han reaccionado a la derrota del equipo de Israel e incluso, otras cuentas relevantes han escrito con "KLK", la jerga dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/22023ad9-7d92-4491-822d-1a01b80c5f98-5afa6a81.jpg Mia Khalifa comparte imagen de una cena con mangú con los tres golpes y aguacate, como una forma de respaldar el equipo dominicano. (INSTAGRAM @MIAKHALIFA)

Embajada Dominicana en Israel responde

Ante esto, y compartiendo el mismo tuit de la página @brwalkoff, la Embajada Dominicana en Israel respondió con un emoticón de risa: "Les recordamos que no existe un estado palestino, como tampoco su equipo de béisbol".

No es la primera que Mia Khalifa se ha pronunciado sobre la guerra de Irael y Palestina, donde ha expresado fuertemente sus críticas hacia Israel.

Generó una gran controversia al referirse a los militantes palestinos como "luchadores por la libertad" (freedom fighters) tras los ataques de octubre de 2023, llegando incluso a pedir que grabaran sus acciones en formato horizontal para que quedaran mejor documentadas para la historia.

Por estas y otras posturas se ha visto envuelta en controversias que han tenido consecuencias directas en su carrera, incluyendo la terminación de contratos con empresas como Playboy y la cancelación de acuerdos comerciales.

En el partido de este lunes en el Clásico Mundial de Béisbol, Israel anotó su única carrera al cierre del quinto inning, cuando Spencer Horwitz disparó un jonrón abriendo ese episodio frente al abridor dominicano Brayan Bello.