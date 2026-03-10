Kylian Mbappé y Ester Expósito desatan rumores de romance tras ser vistos juntos en París

Kylian Mbappé y Ester Expósito fueron vistos juntos el fin de semana en París, lo que provocó especulaciones sobre un posible romance. ( FUENTE EXTERNA )

El delantero francés Kylian Mbappé y la actriz española Ester Expósito se han convertido en tema de conversación en redes sociales luego de que circularan imágenes de ambos juntos en París, lo que ha desatado especulaciones sobre un posible romance.

Las fotografías, difundidas durante el fin de semana, muestran a la pareja saliendo de un restaurante-bar en la capital francesa.

Poco después, también se viralizó un video en el que se observa al futbolista acercándose a una camioneta en la que aparentemente lo esperaba la actriz, una escena que muchos usuarios interpretaron como una señal de cercanía entre ambos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/befunky-collage-2026-03-10t111704194-08e4632e.jpg

Hasta el momento, ni Mbappé ni Expósito han hecho declaraciones públicas sobre los rumores.

El jugador, actualmente figura del Real Madrid, es considerado una de las estrellas más importantes del fútbol mundial. A sus 27 años, ha consolidado una carrera internacional marcada por títulos y reconocimientos, además de una enorme popularidad fuera de los estadios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/64710879213842028504165916735425050740921064n-27d08773.jpg

Por su parte, Expósito, de 26 años, alcanzó fama internacional gracias a su participación en la serie de Netflix Élite, donde interpretó a Carla Rosón. Desde entonces ha desarrollado una carrera en cine, televisión y moda, convirtiéndose en una de las actrices españolas más seguidas en redes sociales.

Las imágenes del encuentro en París han generado miles de reacciones entre fanáticos y usuarios de internet, que han convertido el tema en tendencia. Sin embargo, por ahora todo se mantiene en el terreno de las especulaciones, ya que ninguno de los dos ha confirmado si existe una relación más allá de este encuentro.

Mientras tanto, la posible conexión entre la estrella del fútbol y la actriz continúa despertando curiosidad en el público y alimentando el debate en redes sociales.