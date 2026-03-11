"Yo soy dominicano, dominicano": Los famosos se disfrutan el Clásico Mundial

Bad Bunny, Timothée Chalamet, Natti Natasha, Lomiel y Santiago Matías han disfrutado del Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El Clásico Mundial de Béisbol también se vive desde las gradas con grandes celebridades que llegaron a disfrutar el espectáculo donde el equipo dominicano ha tenido un rol estelar.

Como era de esperarse, el enfrentamiento entre República Dominicana y Venezuela atrajo la atención de comunicadores, cantantes e influencers, en un juego histórico que se disputó la noche de este miércoles en el loanDepot Park de Miami, donde RD ganó 7-5 a Venezuela, enla fase de grupos del Pool D.

Entre las figuras dominicanas que dijeron presente y se gozaron el partido fueron Natti Natasha , Raphy Pina , Prince Royce , Toño Rosario , Lomieel, La Perversa, y Santiago Matías .

La fiesta comenzó desde antes cuando el "Kukito" amenizó el ambiente desde las afueras del loanDepot poniendo a bailar a dominicanos y de otras naciones con "Alegría" y "Dale vieja dale" y como bien dice Toño en una canción: "Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/2e95cd88-5328-4049-8cce-086e4f78019e-e56df526.jpg Toño Rosario y Prince Royce en el juego de Dominicana y Venezuela.

El equipo dominicano se mantiene invicto y quedó como líder del equipo D. Ahora se debe enfrentar a Corea del Sur este viernes.

En el plano de la política, el expresidente de la República, Leonel Fernández, también estuvo en el estadio disfrutando del partido al que asistieron unas 38 mil personas. En una fotografía compartió con Enrique de Marchena, secretario del Consejo de Directores del Grupo Diario Libre; y Frank Rainieri, fundador de Grupo Puntacana.

Al terminar el partido, Leonel escribió: "Contundente victoria de la República Dominicana ante Venezuela, dándonos el pase a la siguiente instancia, de forma invicta y en la primera posición del grupo.

Mérito al talento descomunal de nuestros jugadores y a una gran dirección del mánager Albert Pujols. ¡Nos vemos en cuartos de final!".

Venezuela presente

Los artistas venezolanos también llegaron al estadio para apoyar a la selección. Entre ellos el animador Daniel Sarcos, la presentadora Erika de la Vega y la exreina de belleza Migbelis Castellanos.

Artistas de talla mundial

Pero no solo Miami ha sido el epicentro del Clásico Mundial de Béisbol. En Tokio, Japón, acudieron al estadio la estrella mundial boricua Bad Bunny y el actor estadounidense Timothée Chalamet.

Otras figuras de la música y la actuación que han estado en diversos juegos son la rapera boricua Young Miko , el DJ Steve Aoki, Drake & Ann Maye, además de Johnny ( NCT ), Iñaki Godoy ( One Piece ) y Wendy ( Red Velvet ). En efecto, el béisbol también reúne a las estrellas .

El productor musical Raphy Pina y la cantante dominicana Natti Natasha compartieron en sus redes sociales un video en el que expresan su apoyo al equipo dominicano en medio de la expectativa que genera el encuentro. Lomiiel, Natti Natasha y el productor Santiago Matías participaron en los actos protocolares de la República Dominicana.

Los mensajes de los dominicanos incluyeron palabras dirigidas al equipo rival, resaltando respeto hacia la selección venezolana. "A Venezuela los amamos y los respetamos... pero cuando se trata de béisbol, este ticket es ganador dominicano".