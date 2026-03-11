Miss Grand Punta Cana presenta a su candidata al certamen nacional

Miss Grand Punta Cana presentó a Virginia Salas como su representante. ( FUENTE EXTERNA )

Virginia Salas fue presentada como Miss Grand Punta Cana, título con el que participará en el certamen Miss Grand Dominican Republic, cuya final está prevista para el 4 de julio en el Hotel Jaragua.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, el acto se realizó el martes 10 de marzo en el Hard Rock Café Punta Cana, con la asistencia de representantes de medios de comunicación, organizadores de concursos de belleza e invitados del sector turístico.

La actividad fue organizada por Giancarlo Beggio, director regional de la plataforma Miss Grand Punta Cana.

Durante el encuentro hubo presentaciones musicales del cantante Greynel Soto y del dúo La Voce.

Entre los asistentes estuvieron Madelyn Mejía, Miss Grand Dominican Republic 2025; Nicole Alvarado, Miss Supranational Dominican Republic 2026; y Bray Vargas, diputado por Santiago y titular de Mister Global Dominican Republic 2026. También participaron los directores de certámenes Alejandro Martínez y Jorge Cruz.

Salas representará a Punta Cana en la final nacional del certamen, en la que competirán candidatas de distintas regiones del país.

