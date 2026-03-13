Muere a los 23 años la influencer colombiana Carolina Reyes, conocida como "Carol The Warrior"

Foto de archivo de la influencer colombiana Carolina Reyes, "Carol the Warrior"; la joven murió a los 23 años tras una de meses contra el cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

La creadora de contenido colombiana Carolina Reyes, conocida en redes sociales como Carol The Warrior, falleció el 11 de marzo a los 23 años en la ciudad de Cali, en Colombia. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales.

"Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera. Carol ´The Warrior´ fue una persona brillante y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad", expresó la familia en el mensaje difundido en redes sociales.

En el comunicado solicitaron respeto y prudencia hacia sus allegados mientras se organizan los actos de despedida.

Aunque el comunicado no detalló la causa de la muerte, Reyes había compartido con sus seguidores que desde finales de 2025 enfrentaba serios problemas de salud. A través de publicaciones en Instagram, la joven documentó el deterioro de su condición física y las diferentes etapas de su tratamiento médico.

Según relató, en octubre de 2025 comenzó a experimentar complicaciones que posteriormente derivaron en hospitalizaciones y procedimientos médicos, entre ellos la extracción de líquido acumulado en los pulmones y el corazón, además de una intervención quirúrgica en el pecho.

En noviembre del mismo año, la influencer informó públicamente que había sido diagnosticada con cáncer. A pesar del pronóstico, continuó compartiendo mensajes dirigidos a sus seguidores, en los que habló abiertamente sobre su proceso y la importancia de mantener la fe y el ánimo frente a la enfermedad.

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Durante los meses siguientes, Reyes utilizó sus plataformas digitales para relatar su experiencia y ofrecer palabras de aliento a personas que atravesaban situaciones similares. En uno de sus mensajes señaló que deseaba convertirse en una voz de apoyo para quienes enfrentaban un diagnóstico complejo.

Su fallecimiento ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y usuarios han recordado sus publicaciones y el proceso que decidió compartir públicamente durante su enfermedad.