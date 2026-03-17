Kouri Richins: la escritora que envenenó a su esposo con fentanilo y cómo planificó el crimen

Imagen de la escritora de libros infantiles Kouri Richins en el juicio, donde fue declarada culpable de matar a su esposo, a quien envenenó con fentanilo. ( JOHN ALFORD / AGENCIAS )

Tras el veredicto que la declaró culpable, el caso de Kouri Richins ha pasado a centrarse en su perfil y en los elementos que, según la fiscalía, evidencian la planificación del asesinato de su esposo, Eric Richins.

Richins, de 35 años, se proyectaba públicamente como autora de literatura infantil y emprendedora en el sector inmobiliario.

La madre de tres hijos, había desarrollado un negocio de compra y remodelación de viviendas en Utah, al tiempo que construía una imagen vinculada a la vida familiar y a la superación personal. Tras la muerte de su esposo, incluso publicó un libro dirigido a niños sobre el duelo.

Sin embargo, durante el juicio, los fiscales presentaron una narrativa distinta: la de una mujer con dificultades financieras, que acumulaba deudas significativas y que, según la acusación, veía en las pólizas de seguro de vida de su esposo una posible salida económica.

La planificación del crimen, de acuerdo con la investigación, incluyó varias acciones previas. Entre las pruebas presentadas se destacaron búsquedas en internet relacionadas con dosis letales de fentanilo, efectos del envenenamiento y aspectos vinculados al sistema penitenciario. Para la fiscalía, estos elementos evidenciaban una intención deliberada.

También se expusieron mensajes de texto intercambiados con un hombre con quien mantenía una relación paralela. En ellos, Richins expresaba inconformidad con su matrimonio e insinuaba un futuro sin su esposo, lo que fue interpretado como parte del contexto previo al crimen.

El método utilizado, según la acusación, consistió en suministrar una dosis elevada de fentanilo mezclada en una bebida que su esposo consumió en su hogar. Los fiscales sostuvieron que no se trató de un hecho aislado, sino de un acto premeditado con fines económicos.

Testimonios de personas cercanas reforzaron esta línea. Una amiga declaró que Richins había manifestado sentirse atrapada en su relación, mientras que su expareja confirmó la existencia de un vínculo sentimental durante el matrimonio.

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La defensa, por su parte, planteó que la víctima pudo haber tenido acceso previo a sustancias ilícitas y cuestionó la interpretación de las pruebas digitales. No obstante, el jurado consideró que el conjunto de evidencias era suficiente para determinar la culpabilidad.

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El caso ha generado atención no solo por la naturaleza del crimen, sino por el contraste entre la imagen pública de Richins como escritora de libros infantiles y los hechos presentados en el proceso judicial. Su sentencia está prevista para mayo de 2026.