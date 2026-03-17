Daniela Alvarado sufre la pérdida de su bebé a cinco meses de embarazo

La actriz venezolana Daniela Alvarado hizo público un mensaje en redes sociales en el que aborda la pérdida de la bebé que esperaba junto a su esposo, José Manuel Suárez. A tres semanas del fallecimiento de la niña, a quien llamaron Cordelia, la intérprete compartió un testimonio sobre el proceso de duelo que atraviesa.

A través de un video, Alvarado mostró por primera vez imágenes de su embarazo, cuando tenía cinco meses de gestación. En el mensaje, describe la experiencia desde una perspectiva íntima, marcada por la dificultad de asimilar la pérdida y la sensación de desorientación que ha seguido.

"Tenía 22 semanas y tres días... estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita", expresó. La actriz también señaló que, tras la pérdida, enfrenta días en los que le resulta difícil retomar la rutina, aunque intenta mantenerse en pie.

En su publicación, hizo referencia a otras familias que han pasado por situaciones similares, y cuestionó la falta de conversación pública sobre este tipo de duelo.

"He leído cientos de historias... no entiendo por qué no se habla más del tema", escribió, al tiempo que expresó su deseo de que exista mayor acompañamiento entre quienes atraviesan experiencias similares.

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Alvarado destacó el apoyo de su entorno cercano, en especial el de su esposo y su hija Olivia , a quien la pareja adoptó recientemente. También afirmó que continúa adelante motivada por su familia y por otras personas que enfrentan pérdidas similares.

cercano, en especial el de su , a quien la pareja adoptó recientemente. También afirmó que continúa adelante motivada por su familia y por otras personas que enfrentan pérdidas similares. La publicación generó una amplia respuesta en redes sociales, donde seguidores y usuarios compartieron mensajes de apoyo, así como testimonios personales relacionados con el duelo gestacional.