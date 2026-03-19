En el marco del reconocimiento obtenido en los Premios Soberano 2026, donde "Rubby Pérez: El Espectáculo" fue galardonado como Espectáculo del Año, la productora del show, Aidita Selmán, reveló que atraviesa una situación económica compleja debido a una deuda pendiente que asciende a aproximadamente dos millones de pesos.

Selmán aprovechó la visibilidad del evento para hacer pública su preocupación, señalando que el pago correspondiente por la producción no ha sido completado por la familia del artista homenajeado. Según explicó, el retraso responde a una serie de promesas que hasta el momento no se han concretado, incluyendo acuerdos vinculados a la venta de propiedades que aún no se han materializado.

"Ha habido inconvenientes y el proceso se ha ido alargando. Nos han prometido que se pagará con la venta de unos bienes, pero esas transacciones no se han realizado", expresó la productora, evidenciando la incertidumbre que rodea la situación.

Ante este escenario, Selmán aseguró que ha tenido que asumir personalmente compromisos económicos derivados del montaje del espectáculo, recurriendo incluso a préstamos para cumplir con los pagos al equipo de trabajo. En ese sentido, destacó que, dentro de la industria, es común que los productores respondan con recursos propios cuando los proyectos no alcanzan los resultados financieros esperados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/19/productora-aidita-selman--samil-mateo-1-47236747.jpg La productora Aidita Selman reclama deuda millonaria (Samil Mateo)

"Cuando un proyecto no funciona económicamente, uno busca la manera de cumplir: toma prestado, paga y luego intenta recuperarse", afirmó.

La productora subrayó que su principal interés es garantizar que todas las personas involucradas en la producción reciban el pago correspondiente, más allá de su situación individual. "Lo lógico es que se salde la deuda, no solo conmigo, sino con todos los que participaron y a quienes ya les debo", puntualizó.

Aunque celebró el galardón obtenido, Selmán confesó que la distinción llega acompañada de sentimientos encontrados. Por un lado, el orgullo de haber logrado uno de los espectáculos más destacados del año; por otro, la carga emocional y financiera que implica la deuda aún sin resolver.

Una reflexión

"Suena muy bonito ganar el premio, pero también me llevo dos tristezas que pesan más que la estatuilla", concluyó.

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