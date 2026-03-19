"Protagonistas" de Ivana Gavrilovic gana premio Soberano
El programa se alzó con la estatuilla por segundo año consecutivo en la categoría "Mejor Programa Temático de Entretenimiento"
La presentadora de radio y televisión Ivana Gavrilovic fue la ganadora por segundo año consecutivo del premio Soberano a Mejor Programa de Entretenimiento por su programa 'Protagonistas con Ivana Gavrilovic'.
"Protagonistas tuvo un año exitoso y de importantes logros, entrevistando figuras de talla internacional como la cantante española Rosalía, Gloria Estefan, además de destacadas figuras artísticas, políticas, deportistas y personalidades de alto perfil", indica una nota de prensa.
- Conducido por Ivana Gavrilovic, sigue destacándose como una de las ofertas televisivas más sobresalientes en la programación del entretenimiento del país.
En la premiación, Gavrilovic agradeció al público por el respaldo, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y a su equipo de trabajo por la premiación al Mejor Programa Temático de Entretenimiento.
"Agradecida y orgullosa por los resultados de más de 15 años de carrera y trabajo en equipo, apostando a entrevistas que conectan con la personalidad, atributos y valores de los artistas de cada programa", expresó Gavrilovic.
'Protagonistas con Ivana Gavrilovic', se transmite a través de Color Visión, canal 9, en horario de los sábados y con una edición especial los domingos a las 10:00 p. m.