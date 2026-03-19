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El Podcast de Odette
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Odette Hidalgo apuesta por el bienestar en nueva temporada de su podcast

La entrega, disponible en plataformas digitales como YouTube y Spotify, reúne a especialistas en áreas como salud, nutrición, fitness y desarrollo persona

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    Odette Hidalgo apuesta por el bienestar en nueva temporada de su podcast
    Odette Hidalgo. (FUENTE EXTERNA)

    La comunicadora dominicana Odette Hidalgo presentó la nueva temporada de El Podcast de Odette, una propuesta centrada en el bienestar integral y orientada a ofrecer herramientas prácticas para la vida cotidiana.

    La entrega, disponible desde el miércoles 18 de marzo en plataformas digitales como YouTube y Spotify, reúne a especialistas en áreas como salud, nutrición, fitness y desarrollo personal, con el objetivo de abordar temas vinculados a los hábitos y la calidad de vida.

    Según explicó Hidalgo, esta temporada surge como respuesta al creciente volumen de información sobre bienestar, que muchas veces resulta contradictoria. En ese contexto, el espacio busca generar conversaciones que aporten claridad y ayuden a las personas a tomar decisiones más conscientes sobre su salud.

    “Hoy hay más información sobre bienestar que nunca, pero también vivimos una época marcada por mayores niveles de ansiedad, estrés y agotamiento”, expresó la comunicadora al referirse al enfoque de esta nueva etapa.

    El contenido se caracteriza por entrevistas con un tono cercano y reflexivo, en las que los invitados comparten conocimientos y experiencias aplicables a la vida diaria.

    Con esta nueva temporada, El Podcast de Odette refuerza su propuesta como un espacio de conversación sobre desarrollo personal, cultura y estilo de vida, alineado con el interés de una audiencia que busca mejorar su bienestar desde una perspectiva informada.

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