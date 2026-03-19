Premios Soberano 2026: la lista completa de los que no se llevaron nada

Mientras las luces se encendían para los ganadores de los Premios Soberano 2026, hubo otro grupo mucho más amplio que se quedó mirando el plato sin probar bocado. Por cada ganador hubo entre tres y cuatro derrotados.

Muchos se quedaron oliendo donde guisan. Otros, viendo cómo el premio se les iba de la mano.

En cine no hubo espacio para la nostalgia ni para nombres pesados. Medias hermanas entró, se sentó en la mesa y se llevó el plato completo, mientras Sanky Panky 4: De Safari se quedó mirando desde la esquina, como quien llegó tarde al reparto. En drama, A tiro limpio no dejó dudas: disparó primero y no soltó el premio. Detrás quedaron Sugar Island, Bachata de Biónico y Baño de mujeres, todas con credenciales, pero sin estatuilla.

Resultados destacados en cine

En dirección, Yoel Morales fue el que dio en el blanco. Johanné Gómez, Jean Guerra y Nelson Carlo de los Santos tuvieron que recoger y seguir. En actuación, Manuel Raposo se impuso en una categoría cargada, dejando a Frank Perozo, Félix Germán, Gerardo Mercedes y Manny Pérez con la nominación en la mano. Yelidá Díaz hizo lo suyo y se llevó el premio, mientras Judith Rodríguez y Evelyna Rodríguez vieron cómo se les fue la vuelta.

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Elvis Nolasco, desde fuera, fue el que conectó, dejando a Dascha Polanco, Judy Reyes y Juani Feliz esperando ese momento que no llegó. Y en video clip, Somos marcó la diferencia, mientras Carnaval de mi pueblo, Pegao de Dios, Pa´ que bailemos y Arte se quedaron en rotación, pero sin premio.

En comunicación, la cosa fue más clara: el que se durmió, no comió. El Show del Mediodía volvió a demostrar que sigue teniendo gasolina, dejando atrás a De extremo a extremo, Esta noche Mariasela, Too much en la noche y El Mangú de la Mañana.

En humor, Raymond y Miguel hicieron lo que saben: dominar el escenario. Boca de piano es un show y El Show de la Comedia se quedaron aplaudiendo.

Ganadores en comunicación y humor

Sofía Globitos se llevó el infantil sin mucha discusión. Nelfa Núñez subió como animadora, mientras Jhoel López, Julio Clemente, Albert Mena y Melissa Santos se quedaron en lista de espera. Jochy Santos, en su línea, volvió a imponerse, dejando fuera a Brea Frank e Iván Ruiz. Y Luz García, sin sorpresa, se llevó presentadora de TV por encima de Jatnna Tavárez, Pamela Sued, Jenny Blanco y Milagros Germán.

Noche de Luz también pasó la escoba en revista semanal. Ustedes y nosotros hizo lo propio en regional. Migrantes se llevó temporada. Amara La Negra conectó desde fuera y dejó a Gelena Solano, Clarissa Molina, Chiky Bombón y Génesis Suero sin turno.

Rafael Bobadilla se coló como comediante del año en una categoría pesada, dejando a Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Rosmery Herrand y Liondy Ozoria con las manos vacías.

Claribel Adames ganó en locución. Protagonistas se llevó el temático. Alicia Ortega, con El Informe, volvió a marcar territorio, mientras Nuria, Zona 5 y Reporte Especial se quedaron cortos. Santiago Matías se impuso en YouTube, confirmando el peso de lo digital. Luz García repitió en podcast. Y Carlos Sánchez resolvió en stand up.

La música y sus perdedores

En lo popular, el golpe fue más duro porque había historia de por medio. Héctor Acosta se llevó el merengue, dejando a Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz y Jandy Ventura sin premio. El Prodigio dominó en típico. Ramón Orlando volvió a demostrar oficio en arreglos. Vicente García se llevó composición.

Se puede fue el merengue del año. Frank Reyes se quedó con la bachata. Yiyo Sarante ganó en salsa. El Chaval se impuso como bachatero, dejando atrás a pesos pesados como Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y el mismo Frank Reyes. Omega ganó en merengue urbano. Shadow Blow se llevó lo urbano. Pavel Núñez ganó como solista.

En colaboración, Zaza se llevó el momento. Dalvin La Melodía se coló como revelación. Dios fuerte ganó concierto. Rubby Pérez Infinito se llevó espectáculo. Mula ganó en alternativa.

Y Infinito positivo, de Los Hermanos Rosario, cerró con el álbum del año, dejando a Novato apostador, Puñito de Yocahú, Colección de amor y A la manera mía otra vez del lado de los que aplauden.

En comunicación hubo varios que llegaron con hambre... y se fueron con la funda vacía. En infantil, Topi Tok y Vida Kids se quedaron en "recreo", sin premio y sin merienda. En revista semanal, Con Jatnna, Me gusta de noche y Es temprano todavía se quedaron esperando que amaneciera... pero el premio nunca salió. En regional, Como en casa, Buena noche, Buen día y Terminando la mañana hicieron el turno completo... y ni así los llamaron. Y en temporada, Dominicana Got Talent, Chévere Nights Live, Dominicanos a simple vista y De cerca vieron el trofeo de lejos, bien de lejos.

La competencia en el extranjero

En comunicador en el extranjero, Amara La Negra no dejó ni el saludo. Las demás llegaron, desfilaron... y pa´ su casa. En locución, José Polanco, Paloma Rodríguez, Martín Alcántara y Mildre Aquino se quedaron afinando la voz, pero sin micrófono de premio. En temático, Qué chévere es saber, No es tan late e Iluminada la entrevista se quedaron, como dicen, sabiendo... pero sin ganar. Y en investigación, Nuria, Zona 5 y Reporte Especial otra vez tuvieron que ver cómo El Informe les pasó por el lado.

En lo digital, la cosa fue simple: muchos views, pocos premios. Yubelkis Peralta, Dotol Nastra, Nany Flow y Luinny Corporán estaban activos... pero no fue suficiente. En podcast, Abriendo el Podcast, Cuéntale al Podcast, Los Black Kings y Azul Podcast se quedaron hablando solos. Y en stand up, Orlando Toribio "El Pió", Ariel Santana y Noel Ventura hicieron el chiste... pero la estatuilla no se rió.

En música, la historia fue la de siempre: más gente afuera que adentro. El Blachy, El Rubio del Acordeón y Krisspy se quedaron con el acordeón afinado... pero sin premio. En arreglos, Antonio González, Federico Méndez, Manuel Tejada y Wilbert Taveras hicieron el trabajo... pero el reconocimiento cogió otro camino. En composición, Frank Ceara, Kelvin Mejía, Teodoro Reyes y Techy Fatule escribieron... pero no cerraron.

En merengue del año, Así bonito, Novato apostador, Tú no tienes alma y Corazón de Nutella se quedaron bailando solos. En bachata, Quién te dijo, Tik Tok, El amor tuvo la culpa y Hagamos el amor borrachos no convencieron al jurado.

En salsa, Chiquito Team Band y El Canario tuvieron que ver cómo Yiyo Sarante se llevaba la fiesta.

En bachata, Anthony Santos, Raulín Rodríguez y Zacarías Ferreira, nombres pesados, otra vez se quedaron con el traje puesto y sin foto con premio. En merengue urbano, Alá Jazá y El Sujeto no pudieron colarse. En urbano, Don Miguelo, Yailin, La Perversa y La Insuperable sonaron... pero no ganaron. En solista, Frank Ceara, Diego Jaar, Badir y Manerra cantaron... pero no conectaron.

En colaboración, Voltio, Siempre la más, Qué sensación y La casualidad se quedaron en eso, en casualidad. En revelación, Ebenezer, Martha Candela y La Fiera Típica se quedaron esperando su turno.

En concierto, Johnny vive , Pavel Núñez y su Bipolaridad , Un canto al bolero dominicano y Mi historia musical montaron el show... pero el premio cogió otro escenario.

, , y montaron el show... pero el premio cogió otro escenario. En espectáculo, Un camarón en la arena, Ilegales 30 años, Manny Cruz 2080 y La historia de una diva hicieron ruido... pero no lo suficiente. En alternativa, José Duluc, La Marimba, Yasser Tejeda y Pororó se quedaron fuera del radar.

Y en álbum del año, Novato apostador, Puñito de Yocahú, Colección de amor y A la manera mía se quedaron en playlist... pero sin estatuilla.