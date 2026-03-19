Las reacciones de La Perversa y El Blachy tras no ganar en los Soberano no pasan desapercibidas

La otra cara de los Soberano: gestos de La Perversa y El Blachy se vuelven virales. ( FUENTE EXTERNA )

Más allá de los ganadores, los Premios Soberano 2026 dejaron una serie de momentos espontáneos que rápidamente captaron la atención del público, confirmando que las cámaras siempre están atentas, incluso cuando los artistas creen lo contrario.

Durante la gala, celebrada en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, dos reacciones en particular se convirtieron en tendencia en redes sociales: las de La Perversa y El Blachy.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Shadow Blow fue anunciado como “Artista Urbano del Año”. Mientras se revelaba el resultado, las cámaras enfocaron a La Perversa, quien, pese a no resultar ganadora, reaccionó con evidente emoción, mostrando una sonrisa amplia, aplaudiendo y dejando ver gestos de orgullo.

Su reacción fue interpretada por muchos como una muestra de respeto y admiración dentro del género urbano dominicano. En cuestión de minutos, los clips comenzaron a circular en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios que destacaban su autenticidad y el respaldo entre colegas.

Este gesto espontáneo no solo humanizó la premiación, sino que también generó una conversación positiva en plataformas digitales, donde usuarios valoraron la naturalidad de la artista y la química entre ambos exponentes del movimiento.

En contraste, otra reacción que no pasó desapercibida fue la de El Blachy, luego de que El Prodigio resultara ganador en la categoría de Conjunto Típico. Las cámaras captaron al intérprete en un momento de evidente contención emocional: su expresión cambió notablemente antes de dar paso a una sonrisa y un aplauso discreto.

Aunque su reacción fue más reservada, en redes sociales algunos usuarios la interpretaron como una señal de incomodidad o apatía, mientras otros defendieron su actitud como una respuesta natural ante la derrota en una competencia de alto nivel.

Ambos momentos reflejan las distintas formas en que los artistas enfrentan la exposición pública en eventos de esta magnitud, donde cada gesto puede ser amplificado y analizado por la audiencia digital.

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La reacción de El Blachy

La reacción de la Perversa