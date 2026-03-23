El dueño de OnlyFans falleció sin revelar qué tipo de cáncer padecía

Leo Radvinsky, empresario y propietario de OnlyFans, falleció a causa de un cáncer. ( FUENTE EXTERNA )

La muerte del empresario Leonid Radvinsky dejó una de las incógnitas más llamativas alrededor de su figura: nunca se hizo público qué tipo de cáncer padecía ni en qué etapa se encontraba.

La compañía OnlyFans confirmó su fallecimiento a los 43 años mediante un comunicado breve, en el que se limitó a señalar que murió "tras una larga batalla contra el cáncer", sin ofrecer detalles médicos ni cronología de la enfermedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/leonid-radvinsky-36b8289a.png Leonid Radvinsky y su esposa,Katie Chudnovsky, tienen 4 hijos. (FUENTE EXTERNA)

Ese silencio no fue casual. Radvinsky construyó toda su trayectoria bajo un perfil hermético, y su enfermedad siguió exactamente la misma lógica: discreción total, incluso en sus últimos años.

No hubo ningún anuncio

De hecho, su diagnóstico nunca fue anunciado públicamente. No hubo entrevistas, apariciones ni reportes sobre su estado de salud. Solo después de su muerte se confirmó que había enfrentado la enfermedad durante años, en privado.

Algunos indicios existieron, pero pasaron desapercibidos. En 2024, él y su esposa respaldaron un programa millonario de investigación contra el cáncer, un gesto que luego fue interpretado como una señal indirecta de su situación personal.

Esa manera de manejar su enfermedad fue coherente con su forma de operar en los negocios. Pese a controlar una de las plataformas más rentables de internet, evitaba la exposición pública, no daba entrevistas y mantenía su vida personal fuera del radar mediático.

Incluso en el anuncio de su muerte, la empresa insistió en ese mismo patrón: no se especificó el tipo de cáncer, no se ofrecieron detalles clínicos y la familia solicitó privacidad inmediata.

El resultado es inusual para una figura de su nivel: un multimillonario con un imperio digital global cuya enfermedad —y en esencia su final— se desarrolló casi completamente fuera del escrutinio público.

Su muerte, más que cerrar una historia, dejó una zona gris: se sabe que fue cáncer, pero no cuál, ni cómo avanzó, ni cuándo comenzó realmente. Y probablemente, eso nunca se sabrá.