Muere Leo Radvinsky, propietario de OnlyFans, a los 43 años

Leo Radvinsky, empresario y propietario de OnlyFans, en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El empresario Leo Radvinsky, propietario de la plataforma digital OnlyFans, falleció a los 43 años, según confirmó un portavoz de la compañía a medios estadounidenses este lunes.

"Lamentamos profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga lucha contra el cáncer", expresó la empresa en un comunicado oficial. Asimismo, la familia del empresario solicitó respeto y privacidad durante este difícil momento.

Nacido en Odesa, en la actual Ucrania, Radvinsky emigró junto a su familia a Chicago durante su infancia. Posteriormente se graduó en la Universidad Northwestern con una licenciatura en economía, iniciando así una trayectoria empresarial marcada por la discreción pública y una notable capacidad para generar negocios digitales de alto rendimiento.

En 2018, asumió el control de OnlyFans como director y accionista mayoritario, transformando la plataforma en un fenómeno global dentro del modelo de suscripción de contenido. Bajo su liderazgo, la compañía experimentó un crecimiento exponencial, convirtiéndose en uno de los negocios más rentables del ecosistema digital.

De acuerdo con estimaciones recientes, su patrimonio neto alcanzaba los 4.700 millones de dólares, impulsado principalmente por el éxito de la plataforma. Según informes financieros, Radvinsky habría recibido más de 1.000 millones de dólares en dividendos en un periodo de tres años hasta 2024, cifra que continuó en aumento posteriormente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/articulos-2819684-3ef8dc9e.jpg Leo Radvinsky, empresario y propietario de OnlyFans, en una imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

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Además, controlaba la empresa matriz Fenix International, desde la cual exploró en los últimos meses la posibilidad de vender una participación del negocio. En 2025, se llegó a valorar la compañía en cerca de 8.000 millones de dólares, reflejando su sólido posicionamiento en el mercado.

Más allá de su actividad empresarial, Radvinsky también destacó como inversor ángel y benefactor de diversas iniciativas filantrópicas a nivel internacional. Pese a su enorme fortuna, mantuvo siempre un perfil bajo, alejado del foco mediático.