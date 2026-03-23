Tokischa se rapa la cabeza en pleno concierto en Nueva York y todo quedó captado

Tokischa, en una imagen de archivo, y el momento en que se rapa la cabeza durante su presentación en el Madison Square Garden. ( FUENE EXTERNA )

La exponente urbana dominicana Tokischa volvió a situarse en el centro de la conversación global tras raparse la cabeza en pleno escenario del Madison Square Garden, durante una de sus presentaciones como telonera de la gira Body High Tour 2026 de FKA Twigs.

El momento ocurrió el pasado 21 de marzo, en la segunda de seis noches en las que la rapera, que se caracteriza por sus letras sexualmente explícita, acompaña a la cantante británica.

Frente a miles de asistentes, Tokischa sacó una maquina de cortar cabello y, mientras se observaba en un espejo dispuesto como parte de la escenografía, comenzó a raparse la cabeza, provocando una reacción inmediata del público, que respondió con gritos y euforia.

Videos del instante se difundieron rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde el gesto generó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios interpretan la acción como una expresión artística o parte de una performance, otros la consideran una estrategia de impacto para generar atención mediática.

La acción coincide con un momento clave en la carrera de la artista, quien recientemente lanzó el videoclip de su sencillo "Surfboard", producido por Skrillex, como adelanto de su próximo álbum "Amor y droga".

En una entrevista con Billboard, Tokischa describió este nuevo proyecto como el más íntimo de su carrera.

"Este álbum realmente cuenta una historia muy especial para mí, un momento muy difícil en mi vida que me moldeó y me llevó a donde estoy ahora. Es como un diario donde narro ciertas experiencias de las que nunca he hablado antes", afirmó.

Sobre ella

A sus 29 años, Tokischa , cuyo nombre completo es Tokischa Altagracia Peralta, se ha consolidado como una de las figuras más provocadoras del género urbano latino , destacando por su estilo que fusiona trap, reguetón y sonidos experimentales, así como por sus letras explícitas y su constante desafío a las normas tradicionales.

, cuyo nombre completo es Altagracia Peralta, se ha consolidado como una de las figuras más provocadoras del , destacando por su estilo que fusiona trap, reguetón y sonidos experimentales, así como por sus y su constante desafío a las normas tradicionales. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas de renombre como Rosalía en "Linda", J Balvin en "Perra", además de trabajar junto a Madonna y Marshmello.