El actor Alan Ritchson, conocido por protagonizar la serie "Reacher", es objeto de una investigación policial tras un altercado con un vecino en el estado de Tennessee, en un incidente que quedó registrado en video y que ha generado versiones contrapuestas sobre lo ocurrido.

De acuerdo con reportes divulgados por medios internacionales, el hecho se produjo durante el fin de semana en un vecindario residencial, donde Ritchson habría protagonizado una pelea con un hombre identificado como Ronnie Taylor.

Según la versión del vecino, recogida en declaraciones en video, el conflicto comenzó cuando el actor circulaba en una motocicleta a alta velocidad por la zona, lo que, según alegó, alteraba la tranquilidad del vecindario. Taylor aseguró que le pidió que redujera la velocidad, lo que habría escalado rápidamente la situación.

El hombre afirmó que, tras el intercambio verbal, Ritchson lo golpeó en el rostro y lo pateó, llegando incluso a derribarlo al suelo. También sostuvo que recibió múltiples golpes, incluyendo en la parte posterior de la cabeza.

Sin embargo, otras versiones citadas en los reportes indican que el incidente habría sido precedido por una confrontación iniciada por el propio vecino, quien supuestamente salió a la calle para detener al actor de forma agresiva, lo que habría provocado la reacción.

En las imágenes del altercado, se observa a Ritchson involucrado en una pelea física en plena vía pública, frente a menores que lo acompañaban en motocicletas. Posteriormente, el actor recoge su casco y se retira del lugar.

Investigación de los hechos

El Departamento de Policía de Brentwood confirmó que existe una investigación activa en curso, aunque hasta el momento no se han producido arrestos. Las autoridades indicaron que se elaborará un informe una vez concluya el proceso.

El presunto incidente habría dejado al vecino con golpes y contusiones, mientras que el actor también habría sufrido lesiones menores tras caer de su motocicleta.

Hasta ahora, el representante de Ritchson no ha emitido comentarios públicos sobre lo ocurrido.