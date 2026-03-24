William Levy aviva rumores de romance tras publicar imagen besando a joven de 22 años: ¿quién es?

William Levy compartió una imagen en la que aparece besando a Jenifer Camacho, desatando rumores sobre una nueva relación. ( FUENTE EXTERNA )

El actor William Levy ha vuelto a acaparar titulares tras publicar una fotografía en sus redes sociales en la que aparece besando a la joven Jenifer Camacho, lo que muchos interpretan como una confirmación de su nueva relación sentimental.

La imagen, difundida el 23 de marzo en su cuenta de Instagram, muestra a ambos en un gesto afectuoso, mientras él la etiqueta directamente, despejando dudas sobre su identidad. La joven también compartió la publicación, reforzando las especulaciones en torno al vínculo entre ambos.

Horas antes, Camacho había publicado una imagen en la que aparentemente se veían las manos de ambos entrelazadas, lo que ya había despertado la curiosidad de sus seguidores.

Aunque ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones oficiales sobre la relación, la periodista Mandy Fridmann reveló algunos detalles en su portal Las Top News. Según sus reportes, la joven tendría 22 años, raíces cubanas y reside en Orlando, Florida, donde ejerce como enfermera en el área de cuidados intensivos.

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De acuerdo con estas versiones, la pareja se habría conocido en un gimnasio de esa ciudad, en un encuentro casual mientras el actor acompañaba a su hijo a un compromiso deportivo.

Las señales de una posible relación ya habían surgido semanas antes, cuando Levy hizo referencia a una "señorita J" en un mensaje publicado tras su participación en el Festival de Cine de Málaga.

En esa ocasión, el actor agradeció el apoyo de sus hijos y dedicó unas palabras especiales a una persona que describió como portadora de un "amor limpio y un poquito loco".

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Este nuevo capítulo en la vida personal del actor se produce cerca de dos años después de su separación de Elizabeth Gutiérrez, con quien mantuvo una relación de más de dos décadas.

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La publicación ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y medios de entretenimiento siguen de cerca cualquier indicio sobre la vida sentimental del reconocido galán.