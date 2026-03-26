Candidata pierde sus carillas durante la preliminar del Miss Grand Tailandia 2026

Kamolwan Chanago durante su presentación en el Miss Grand Thailand 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La noche preliminar del Miss Grand Tailandia 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la temporada de concursos de belleza, luego de que la candidata Kamolwan Chanago sufriera un inesperado incidente en pleno escenario.

Durante su presentación, la representante de Pathum Thani vivió un percance cuando sus carillas dentales, aparentemente una prótesis estética, se desprendieron frente al público y las cámaras en vivo. El momento ocurrió mientras desfilaba con seguridad, en lo que debía ser una intervención clave para impresionar al jurado.

Lejos de perder la calma, Chanago reaccionó con rapidez: se giró discretamente y continuó su participación, demostrando profesionalismo pese a la situación incómoda. Sin embargo, el instante quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde millones de usuarios han debatido entre sorpresa, empatía y humor.

El certamen, uno de los más importantes de Tailandia, reúne a 77 candidatas de todo el país. La gran final se celebrará el 28 de marzo en el MGI Hall, donde se elegirá a la representante nacional que competirá en el Miss Grand International 2026, previsto este año en India.

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Aunque el incidente pudo haber sido embarazoso, muchos usuarios han destacado la actitud de la concursante, resaltando su capacidad para manejar la presión en un evento de alta exposición mediática .

. Sin duda, un momento inesperado que ya forma parte de la historia reciente de los certámenes de belleza.

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