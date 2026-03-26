Oriana Marzoli, némesis de Celinee Santos, es expulsada de La Casa de los Famosos

Oriana Marzoli y Celinee Santos, protagonistas de una de las rivalidades más intensas de La Casa de los Famosos, durante uno de sus enfrentamientos que marcó la dinámica del programa. ( FUENTE EXTERNA )

La más reciente edición de La Casa de los Famosos ha registrado uno de los episodios más significativos de su historia televisiva con la expulsión de Oriana Marzoli, una figura cuya presencia había sido, hasta ahora, sinónimo de intensidad dramática, protagonismo narrativo y polarización constante.

Tras 37 días de convivencia, la decisión, comunicada por la figura autoritaria del programa, "La Jefa", no solo respondió a la acumulación de conflictos, sino a un deterioro progresivo del entorno dentro de la casa.

Lo que en un inicio podía interpretarse como parte del engranaje natural del reality,la confrontación como motor de audiencia, terminó por escalar hacia un clima de tensión sostenida que obligó a la producción a intervenir.

El proceso que condujo a esta resolución no fue inmediato. Ocho participantes fueron previamente sancionados, en un intento por contener una dinámica que ya mostraba signos de descontrol. Sin embargo, lejos de disiparse, los enfrentamientos, particularmente los protagonizados por Marzoli y Celinee Santos, se intensificaron, evidenciando una ruptura en las normas implícitas de convivencia que sostienen el formato.

La expulsión, determinada mediante votación del público bajo un esquema excepcional, revela una dimensión más compleja del reality contemporáneo: la del espectador como árbitro moral. En este caso, la audiencia no solo evaluó el entretenimiento generado, sino también los límites éticos de la conducta dentro del encierro televisado.

Paradójicamente, la salida de Marzoli plantea una tensión conceptual inherente al género. Su participación, marcada por una "honestidad brutal" y una confrontación constante, respondía precisamente a las lógicas que históricamente han garantizado visibilidad y relevancia en este tipo de formatos.

No obstante, su caso demuestra que existe un umbral, difuso pero real, donde el conflicto deja de ser contenido para convertirse en disrupción.

Lejos de asumir una postura autocrítica, la exconcursante defendió su desempeño con argumentos que refuerzan su identidad mediática: la de una figura que se percibe intelectualmente por encima del resto y que entiende el reality como un espacio de dominación discursiva. Sus declaraciones posteriores, cargadas de desdén hacia sus compañeros, no hicieron más que prolongar la narrativa que definió su paso por el programa.

Así, su expulsión no solo marca un hito dentro de la temporada, sino que reabre una discusión más amplia sobre los límites del espectáculo: ¿hasta qué punto el conflicto es un recurso legítimo, y cuándo se convierte en un riesgo para la propia estructura del formato?

En un ecosistema televisivo donde la tensión es moneda de cambio, la caída de una de sus figuras más incendiarias sugiere que incluso el caos, cuando se desborda, deja de ser rentable.

Choques constantes con la modelo dominicana

Uno de los ejes más tensos de esta narrativa fue su confrontación directa con la dominicana Celinee Santos, exreina de belleza, con quien protagonizó varios de los intercambios más incendiarios de la temporada.

#lacasadelosfamosos #LCDLFM #orianamazoli ? sonido original - EyRNews @eyrnews La tensión entre Celinee Santos y Oriana Marzoli volvió a subir de tono en "La casa de los famosos 6", donde ambas se enfrentaron a gritos y con duros ataques personales. En medio de la discusión, Celinee lanzó: "Cuando vayas a un Miss Universo, hablamos", mientras Oriana respondió: "¡Que Dios me oiga y nunca me haga así". El choque entre ambas volvió a encender la convivencia dentro del reality. Video: telemundopr Amplíe la información eyr.com.do #EyRNews #celineesantos

Las discusiones entre ambas no solo estuvieron cargadas de ataques personales , sino también de una disputa simbólica por el control del relato dentro de la casa.

, sino también de una por el control del relato dentro de la casa. Mientras Santos apostaba por una estrategia más contenida, Marzoli optó por la confrontación frontal, generando un contraste que capturó la atención del público y terminó por dividir a la audiencia en bandos claramente definidos.

Este antagonismo, lejos de diluirse con el paso de los días, se convirtió en uno de los factores determinantes del clima de tensión que desembocó en la expulsión.