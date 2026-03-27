Nadia Ferreira y Marc Anthony revelan el sexo de su segundo bebé

Nadia Ferreira y Marc Anthony se encuentran en la dulce espera de su segundo hijo juntos. ( FUENTE EXTERNA )

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y el cantante puertorriqueño Marc Anthony anunciaron que están en la espera de una niña, su segundo bebé como pareja.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales con una publicación en la que se les ve posando juntos, mientras la exreina de belleza sostiene unos zapatitos color rosado.

"Una sorpresa llena de amor... Dios mediante", escribieron junto a las tiernas imágenes, confirmando así el sexo del bebé.

Semanas antes, a mediados de febrero y previo a Premios Lo Nuestro, Ferreira había adelantado que no tenía planes de hacer un gender reveal, manteniendo la misma línea que siguieron con su primer hijo, Marcos.

"Con mi primer hijo nosotros no hicimos ningún gender reveal... simplemente nació Marco y es el amor de nuestras vidas", comentó en ese momento.

El anuncio del segundo embarazo se había hecho público el pasado 28 de enero, también a través de redes sociales. En esa ocasión, compartieron una imagen familiar en la que aparecen Marc, Nadia y su hijo Marquito colocando sus manos sobre la pancita, confirmando que la familia crece.

La fecha coincidió con su tercer aniversario de bodas, lo que hizo el momento aún más especial. "¡¡Feliz tercer aniversario!! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor", escribió Ferreira en esa publicación.

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Se recuerda que Nadia Ferreira y Marc Anthony se casaron el 28 de enero de 2023 en el Pérez Art Museum de Miami, en una ceremonia que estuvo llena de personalidades como David Beckham y su esposa, Victoria.

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