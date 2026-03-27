Yailin La Más Viral agradece las muestras de apoyo tras acusaciones por porte ilegal de armas

La exponente urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

A tan solo un día de que se le impuso garantía económica de 500 mil pesos por supuesto porte ilegal de armas, la exponente urbana Jorgina Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral, aseguró que este proceso "le marcó la vida", y la ha transformado.

En un comunicado publicado a través de sus redes sociales este viernes en la tarde, la cantante dominicana expresó que, aunque no escribe desde la perfección, lo hace desde el dolor, desde lo vivido y lo que le permitió levantarse de nuevo.

"Este proceso me marcó, me dolió, pero también me transformó. Hoy camino más fuerte, más consciente y con el corazón lleno de gratitud", reflexionó Yailin.

En la publicación la artista expresó gratitud, primero, a Dios, y luego a sus abogados por acompañarla en el proceso legal, en el que se vio envuelta luego de su apresamiento el pasado 24 de marzo en el Sector Los Minas.

De manera especial, se dirigió a sus "Chivirikas", a quienes les agradeció el cariño, sus mensajes de apoyo y su fe.

"A mi público, mi gente... ustedes no solo me apoyaron, ustedes alzaron su voz por mí cuando más lo necesité", manifestó.

Proceso legal

La artista fue detenida el pasado 24 de marzo en Santo Domingo Este durante un operativo en el que agentes de la Policía Nacional ocuparon dos armas de fuego dentro del vehículo en el que se desplazaba, las cuales no contaban con la documentación legal correspondiente.

A Jorgina Guillermo Díaz le fue impuesto garantía económica de RD$500,000 como medida de coerción por presunta violación a la ley de porte y tenencia de armas.