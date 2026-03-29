La supermodelo dominicana Arlenis Sosa se convierte en madre

La modelo dominicana Arlenis Sosa se convierte en madre por primera vez. ( FUENTE EXTERNA )

La supermodelo dominicana Arlenis Sosa se convirtió en madre por primera vez, una noticia que ha llenado de alegría tanto a sus seguidores como al mundo de la moda.

La estrella de las pasarelas dio a conocer la llegada de su primer hijo, fruto de su relación con su esposo, John McCarty, a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje acompañado de fotografías familiares.

"Cuatro semanas con nuestro precioso bebé. Nuestro mayor regalo. Te amamos infinitamente. Gracias a todos por el amor y el apoyo desde su llegada", expresó la modelo de 36 años.

En ocubre de 2025, Arlenis reveló su estado de embarazo. Más reciente, publicó una reflexión de lo que ha sido esta etapa en su vida. "Estoy muy agradecida por este viaje, ha sido una verdadera bendición. Cargarte y conocerte, pequeñito, me ha cambiado la vida por completo. Gracias por elegirme y por elegirnos. Tu Mamá te ama muchísimo".

La noticia del nacimiento llega tras un año de grandes cambios personales para Sosa. En febrero de 2025, contrajo matrimonio con McCarty en una ceremonia íntima celebrada en Cap Cana, descrita por la propia modelo como "un día lleno de amor, promesas y agradecimiento".

En 2008 se convirtió en portavoz de la casa parisina de cosmética y perfumería Lancôme, modeló en el Victoria Secret's Fashion Show de 2008 la cual se convirtió en modelo oficial de la marca Victoria's Secret en el 2012 apareciendo en varias de sus campañas.

Además, ha desfilado para algunos de los más prestigiosos diseñadores y casas de moda del mundo, incluyendo a Ralph Lauren, Michael Kors, John Galliano, Emanuel Ungaro, Hussein Chalayan, Alexander Wang, Jean Paul Gaultier, Hermès, Bottega Veneta, Anna Sui, Carolina Herrera, Donna Karan.