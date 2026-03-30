Cumpleañero mata al cantante del Grupo Reacción mientras le amenizaba su fiesta

Asesinan a vocalista de Grupo Reacción, Arturo Rivera, durante una fiesta de cumpleaños. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante mexicano Arturo Rivera, vocalista del grupo Reacción, murió a tiros mientras amenizaba una fiesta de cumpleaños para la que lo habían contratado.

El trágico suceso ocurrió en la madrugada del domingo 29 de marzo. De acuerdo con reportes de los medios Reforma y La Jornada, la agrupación , originaria de Rosarito , Baja California, se encontraba cantando al interior de un salón, ubicado en Tijuana , cuando ocurrieron los hechos.

Presuntamente, el hombre que celebraba su cumpleaños, de unos 25 años, disparó al aire en un primer momento, pero posteriormente lo hizo contra los músicos.

De acuerdo con los informes, Rivera resultó con impactos en el pecho y otras partes del cuerpo. Su compañero, Raúl Garay, segunda voz, también salió herido.

Arturo murió de forma instantánea en el lugar. Su compañero fue traslado a un hospital para que fuera atendido. Presuntamente se encuentra estable.

No se ha revelado por el momento el nombre del presunto homicida. Tanto el señalado como sus invitados huyeron de la escena del crimen y ninguno ha sido detenido hasta el momento.

"Se desconoce si formaba parte de algún grupo criminal" del estado, expone el diario.

TV Azteca afirma que la Fiscalía General del Estado ha iniciado las indagatorias para capturar al anfitrión, de quien ya se tendrían los datos preliminares.

A la fecha, la agrupación no se ha pronunciado en redes sociales acerca de lo sucedido. Las autoridades tampoco han emitido un comunicado.

Arturo Rivera, conocido como ´el Pollo´, era vocalista de Grupo Reacción desde el 2017. Además de cantar, era el encargado del bajo quinto.

Entre las canciones que interpretaban se encuentran narcocorridos y música regional mexicana como "Gustos y placeres", "Abismo de dolor" y "Se acabó".