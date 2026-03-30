Candidata al Miss Grand Tailandia se hace viral por su polémico baile durante la gala

Darathorn Yoothong, la candidata al Miss Grand Tailandia que se hizo viral por su polémico baile durante la gala. ( FUENTE EXTERNA )

La participante Darathorn Yoothong se convirtió en tendencia en redes sociales tras su actuación durante la ronda de traje de baño del certamen Miss Grand Tailandia 2026, celebrado este fin de semana en Bangkok.

Su coreografía, marcada por movimientos enérgicos y estilo moderno, generó reacciones divididas entre los espectadores, que la calificaron como "poco convencional" en comparación con los desfiles tradicionales.

Yoothong, representante de Kalasin, participó en una rutina grupal que rompió con la estética habitual de los concursos de belleza. En los videos difundidos en plataformas como X e Instagram, la concursante recorre el escenario con poses y gestos coreografiados, en lo que los internautas bautizaron como el "Kalasin Strut".

Aunque no se alzó con el título, Yoothong quedó entre las 20 finalistas, mientras que la ganadora fue Pattama Jitsawat, representante de Chonburi. El premio a la "Mejor en Traje de Baño" correspondió a Sasiwararin Atsawahirankarn.

Nacida en 2002, Yoothong estudia inglés y lingüística en la Universidad Ramkhamhaeng y tiene formación en danza, lo que se reflejó en su presentación. Antes de este certamen, era conocida principalmente en su provincia, y su participación en Miss Grand Thailand marcó su primera proyección nacional.

Más

El certamen contó con 77 participantes y se celebró bajo el lema " Gran Evolución : El Poder Blando Tailandés ", con un enfoque en el entretenimiento y la puesta en escena cultural.

y se celebró bajo el lema " : El ", con un enfoque en el entretenimiento y la puesta en escena cultural. Tras la final, los videos del "Kalasin Strut" continuaron circulando en redes sociales, consolidándose como uno de los momentos más comentados y recordados de la edición 2026.