Alec Baldwin disfruta de Semana Santa en RD junto a su familia

Una de las fotografías compartidas por Alec Baldwin (izquierda) en Las Terrenas.

El actor estadounidense Alec Baldwin se encuentra en la República Dominicana disfrutando del asueto de Semana Santa. De acuerdo con publicaciones en redes sociales, está en Las Terrenas, en Samaná.

Baldwin vacaciona acompañado de su esposa, Hilaria, y sus hijos, con quienes ha compartido parte de su estadía en publicaciones en redes sociales.

Asimismo, Hilaria podría estar grabando un proyecto en el país, debido a que, en una publicación en Instagram, destacó su felicidad de que sus hijos vinieran a visitarla.

"Me encanta que mi familia haya venido a verme después de mi viaje de trabajo. ¡Qué momento tan especial estar aquí juntos! Advertencia: Leo se abrió la frente y nos atendieron muy bien en el hospital. Estoy muy agradecida por su amabilidad y atención. Aparte de eso, hemos estado en la playa, juntos, practicando caminar como cangrejos. Creamos recuerdos. Los extrañé muchísimo, ¡me dolió! #hilariabaldwin #viajedetrabajo #alecbaldwin #losbaldwin #familia", escribió en una serie de fotos de diversos momentos divertidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/img-20260402-wa0606-540daec1.jpg Hilaria Baldwin con uno de sus hijos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/img-20260402-wa0607-b9c1b7eb.jpg Hilaria Baldwin con una de sus hijas. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La pareja tiene siete hijos en común: Carmen, María Lucía, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo e Ilaria, cuyas edades oscilan entre los tres y 12 años de edad.

Durante su estancia en el país, el actor ha mostrado momentos familiares en un ambiente relajado, disfrutando de las playas que caracterizan la zona.

La presencia del reconocido intérprete también ha sido confirmada por imágenes difundidas por visitantes que lo han visto en la localidad en los últimos días.

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En una de las fotografías compartidas, Baldwin aparece acompañado de una persona con gran parecido al actor Antonio Banderas, a quien incluso etiquetó en tono de broma, lo que generó comentarios entre sus seguidores.

Las Terrenas es uno de los destinos más frecuentados por turistas y celebridades que visitan el país. Una de las paradas que no faltan allí es Playa Bonita, en cuyos alrededores se rentan villas de mediana y alta gama.

Caso que marcó su carrera

El actor quedó marcado en los últimos años debido al incidente ocurrido durante el rodaje de la película "Rust", en el que se produjo un disparo accidental que causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

El caso derivó en un proceso judicial que impactó su imagen pública. En el ámbito legal, los cargos de homicidio involuntario en su contra fueron finalmente retirados en 2023, tras nuevas evaluaciones de las pruebas, lo que puso fin a su situación judicial directa en el caso.