Marah Cortines Tactuck y Eduardo Debes se comprometen en Japón

Eduardo Debes propuso matrimonio a Marah Cortines en Kioto, durante un viaje familiar a Japón. ( @MINA.PHOTOGRAPHER96 )

La vida tiene momentos que parecen sacados de una película, y este es uno de ellos. Marah, la hija de José Guillermo Cortines y Nicole Tactuk está lista para comenzar un nuevo capítulo: formar su propia familia.

Todo comenzó con una sorpresa muy especial durante un viaje a Japón, donde recibió una propuesta de matrimonio que marcó un antes y un después.

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Fue su madre quien, a través de redes sociales, compartió la noticia con un mensaje lleno de ternura, dejando ver lo emocionante que resulta ver a su "bebé por siempre" dar este gran paso junto a quien considera su compañero ideal.

"Les deseo un mundo de felicidad, que este amor tan lindo y genuino que tienen el uno por el otro les perdure por siempre, Dios los bendiga mis niños, los amo demasiadoooooo".

Un "sí" bajo paisajes de ensueño

En la mágica ciudad de Kioto, rodeados de tradiciones milenarias y escenarios que parecen de otro tiempo, Marah Cortines y Eduardo Debes sellaron su compromiso en un momento íntimo, cargado de emoción.

Las imágenes compartidas —una cálida sesión de fotos del fotógrafo japonés Mina— hablan por sí solas: complicidad, amor y la ilusión de un futuro juntos. Un instante que no solo celebra a la pareja, sino también el fuerte vínculo familiar que los rodea.

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Por su parte, José Guillermo Cortines no ocultó sus sentimientos y confesó que ha llorado... pero de felicidad, al ver a su hija crecer y emprender su propio camino.

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"La llorá que yo he dado. Pero de felicidad! Mucha felicidad", escribió el actor, cantante y locutor dominicano en sus redes.

La emoción también llegó desde su hermana, quien con un toque de humor y mucho cariño celebró la noticia, entre bendiciones, buenos deseos y hasta una divertida petición: que le guarden siempre su habitación en la nueva casa.

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Así, entre risas, lágrimas y mucho amor, esta historia marca el inicio de una etapa que ya se vive como una gran celebración familiar.