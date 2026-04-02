Fallece la madre de la comunicadora Dafne Guzmán

Zeneida López, la madre de la comunicadora Dafne Guzmán, falleció a los 74 años. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció este jueves Zeneida López, la madre de la comunicadora y presentadora de televisión Dafne Guzmán.

Su partida se produjo a los 74 años, luego de varios meses con delicados problemas de salud.

Los restos de López, madre también de Lucas Guzmán, están siendo velados desde esta tarde en el Jardín Memorial de la avenida 27 de Febrero y será sepultada este Viernes Santo en el Cementerio Cristo Redentor.

La comunicadora lamentó la partida de su progenitora en un emotivo mensaje. En él recordó que, en noviembre del año pasado, tras recibir el alta médica en Miami luego de su tratamiento por cáncer de pulmón, se enteró de que su madre había sufrido una caída sin informarlo. Al llevarla al médico, fue internada y posteriormente diagnosticada con un accidente cerebrovascular (ACV).

Luego de varios estudios, se determinó que tenía dos hematomas subdurales y la sometieron a una operación, en la que le encontraron además dos nódulos en los pulmones que, al ser analizados en el PET scan, dieron positivo a células cancerosas.

Dafne relató que su madre decidió no someterse a tratamiento y pidió que le permitieran vivir el tiempo que le quedaba viajando. Ante esto, la familia realizó varios viajes con ella.

La comunicadora contó con dolor que presuntamente los médicos actuaron con negligencia al no detectar a tiempo el padecimiento de su madre, y que cuando fue llevada a un especialista en Miami, que vio los resultados y las imágenes adjuntas, alegadamente expresó: "¡Dios mío, pero prácticamente la mataron!", al ver que el pulmón había sido perforado.

A su regreso al país, en una cita ya pautada con la misma doctora que la atendió, ésta -según indicó la comunicadora- no admitió su error y les dijo que eso había sido un derrame pleural, por lo que iniciaron con doña Zeneida tratamientos paliativos.

"La biopsia fue el 12 de agosto del pasado año, fruto de eso se internó cuatro veces, perdió parte de un pie ya que no le estaba llegando el oxígeno fruto de una arítmia cardíaca, le dio una neumonía y murió", explicó Dafne.

A la hora de su muerte, Zeneida contaba con 74 años.

Dafne Guzmán se destacó por años con su programa de televisión "De calle", por el que fue nominada en varias ocasiones a los Premios Soberano, y ganadora de dos estatuillas en el 2004 y 2011. Dafne también ha sido reconocida como Mejor Locutora, por el Círculo de Locutores, y nominada al Premio Nacional de la Juventud.