Alec Baldwin celebra su cumpleaños en RD y su esposa aclara divertida confusión con Antonio Banderas

Alec Baldwin está disfrutando de unos días en Las Terrenas en esta Semana Santa, mientras celebra su 68 cumpleaños junto a toda su familia. ( @HILARIABALDWIN )

La Semana Santa encontró a Alec Baldwin lejos del bullicio de Hollywood y muy cerca del Caribe. El actor eligió Las Terrenas como escenario para celebrar su 68 cumpleaños, rodeado de su esposa, Hilaria Baldwin, quien había llegado previamente a la isla por trabajo, y sus siete hijos, en un ambiente relajado y familiar.

Entre playas, paseos y momentos compartidos en redes sociales, la familia Baldwin ha dejado ver una faceta íntima y distendida de sus vacaciones en el país. Pero como suele pasar cuando hay celebridades de por medio, no faltó el momento viral.

Una broma, un "parecido" y mucha confusión

Todo comenzó durante una salida al restaurante El Mosquito, en Playa Bonita, uno de sus lugares favoritos durante la estadía. Allí, según contó Hilaria en su cuenta de Instagram, la familia notó el gran parecido de un cliente, de Barcelona concretamente, con Antonio Banderas.

Lo que empezó como una broma entre ellos terminó generando una ola de confusión cuando Alec decidió compartir una imagen sin mayor contexto. En cuestión de horas, comenzaron a circular versiones que aseguraban que el actor español también estaba en República Dominicana celebrando junto a ellos.

"Estamos aquí para celebrar... y de repente empiezo a recibir mensajes de que se ha vuelto viral que Alec y Antonio están aquí en República Dominicana", contó Hilaria entre risas, visiblemente sorprendida por la reacción.

La aclaración no tardó en llegar: "Antonio no está aquí, Alec sí... pero apreciamos tu sentido del humor, @alecbaldwininsta... incluso cuando no entendemos la broma . Te queremos y ¡Feliz Cumpleaños, Alec! Y si quieres comida, bebidas o ropa increíbles, ven a @elmosquitobeachbar".

Vacaciones en modo familia

Más allá del malentendido, la escapada caribeña ha sido, sobre todo, un tiempo de reconexión familiar. La pareja

-que tiene siete hijos en común: Carmen, María Lucía, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo e Ilaria- ha compartido parte de su día a día entre playas, comidas al aire libre y momentos cotidianos.

Hilaria también confesó que este reencuentro fue especialmente significativo, luego de pasar varias semanas trabajando lejos de ellos.

"Estuve trabajando durante tres semanas sin ellos... fue muy difícil", comentó, dejando ver lo mucho que valora estos espacios juntos.

Mientras tanto, Alec Baldwin se muestra relajado, disfrutando del mar, el clima y la tranquilidad que ofrece la costa dominicana.

Una celebración de cumpleaños distinta, sin alfombras rojas, pero con lo esencial: familia, humor y una buena historia que contar.





