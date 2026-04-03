Juez desestima parte de la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni, pero el caso sigue en pie

Un juez ha rechazado 10 de los 13 cargos de la demanda de Blake Lively contra Justin Baldoni. ( FUENTE EXTERNA )

El enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni acaba de dar un giro importante que mantiene en vilo a la industria del entretenimiento. Un juez federal en Nueva York decidió desestimar la mayor parte de la demanda presentada por la actriz, reduciendo significativamente el alcance del caso, aunque sin cerrarlo por completo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/03/17752035779506-ee3500c2.jpg Blake Lively y Justin Baldoni en el rodaje de la película "It Ends With Us". (FUENTE EXTERNA)

En concreto, el tribunal rechazó 10 de los 13 cargos originales, incluidos los de acoso, difamación y conspiración. Esta decisión marca un punto de inflexión ya que el caso pasa de acusaciones de alto perfil a un terreno más técnico y legal.

Un caso que cambia de eje

A pesar del revés judicial, tres acusaciones siguen en pie: incumplimiento de contrato, represalias y participación en dichas represalias. Sobre estos puntos girará ahora el juicio, programado para el próximo 18 de mayo.

El juez argumentó que varias de las denuncias —especialmente las relacionadas con acoso sexual— no cumplían con los requisitos jurisdiccionales. Según el fallo, Lively presentó esos cargos bajo una ley de California, pero los hechos alegados ocurrieron fuera de ese estado, dado que la cinta fue rodada en New Jersey.

"Ninguno de estos actos proporciona la conexión sustancial con California necesaria", señaló el magistrado, dejando fuera tanto las alegaciones estatales como federales en ese ámbito.

El origen del conflicto

La disputa se remonta al rodaje de It Ends With Us, una producción exitosa en taquilla que, según trascendió, estuvo marcada por tensiones detrás de cámaras.

Tras ese proyecto, Lively presentó una demanda alegando conductas inapropiadas y una supuesta campaña para perjudicar su imagen pública. Baldoni, por su parte, ha negado todas las acusaciones y sostiene que respondió oportunamente a cualquier inquietud planteada durante la producción.

El conflicto escaló rápidamente, involucrando incluso a figuras como Ryan Reynolds —esposo de la actriz— y generando una fuerte atención mediática.

Lo que viene

Aunque la decisión judicial representa un golpe importante para la estrategia inicial de Lively, el proceso está lejos de terminar. El juicio con jurado en Nueva York será clave para determinar si las acusaciones restantes tienen sustento.

Desde el equipo legal de la actriz insisten en que el caso siempre ha girado en torno a represalias y a un intento de dañar su reputación tras denunciar situaciones en el set. Mientras tanto, la defensa de Baldoni mantiene su postura de rechazo total a los señalamientos.

Más allá del desenlace legal, el caso ya ha tenido impacto en la opinión pública y en la percepción de ambos actores, evidenciando cómo las disputas legales en Hollywood pueden trascender la pantalla y afectar directamente la imagen de sus protagonistas.