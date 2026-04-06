Rapero Offset está estable tras recibir un disparo cerca del Hard Rock en Hollywood

Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, es conocido por haber formado parte del grupo de hip hop Migos. ( FUENTE EXTERNA )

El rapero Offset recibió un disparo este lunes en las inmediaciones del Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Florida, Estados Unidos.

El representante del artista confirmó al medio estadounidense NBC News que el artista fue hospitalizado y actualmente recibe atención médica. Su condición es estable y bajo estrecha observación, indicó el portavoz.

Las autoridades locales y el casino no han ofrecido aún detalles adicionales sobre el incidente, mientras continúan las investigaciones.

Offset, cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, es conocido por haber formado parte del grupo de hip hop Migos. Uno de sus integrantes, Takeoff, falleció en 2022 tras un tiroteo.

El rapero también es conocido por su relación pasada con la artista de origen dominicano Cardi B, con la que procreó tres hijos: Kulture Kiari Cephus: La hija mayor, nacida en julio de 2018; Wave Set Cephus, nacido en septiembre de 2021, y Blossom, la tercera hija de la pareja, nacida en septiembre de 2024.

Un representante de la policía del condado de Seminole declaró a TMZ: "Estamos al tanto de un incidente ocurrido en una zona de aparcacoches después de las 7 de la tarde del lunes, a las afueras del Seminole Hard Rock Hollywood, que resultó en lesiones leves a una persona que fue trasladada al Memorial Regional Hospital en Hollywood".

El representante añadió: "La policía de Seminole llegó al lugar de inmediato y la situación se controló rápidamente. Dos personas han sido detenidas. La investigación continúa. El lugar es seguro y no existe ninguna amenaza para el público. Las operaciones se desarrollan con normalidad".

Entre las canciones famosas del rapero están "Clout" (ft. Cardi B), "Ric Flair Drip" (con Metro Boomin), "YA DIGG" y "Bodies" (con JID).