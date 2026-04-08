Karol G confirma su ruptura con Feid: "Tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí"

Tras meses de rumores, Karol G confirmó su ruptura con Feid y reveló que la relación terminó hace varios meses, después de más de tres años juntos.

En su más reciente entrevista para la revista Playboy, la cantante colombiana explicó que fue ella quien tomó la decisión. Describió el último año como un periodo difícil, pero también necesario para replantearse su vida personal.

Tras la separación, Karol G contó que decidió hacer cambios importantes: se cortó el cabello y viajó a Hawái para desconectarse y enfocarse en sí misma. "Estoy soltera y siento que mis momentos más importantes son cuando estoy sola", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/08/karol-y-feid-9a1819a6.jpg Feid y Karol G llegan a una función de Karol G: Mañana Fue Muy Bonito de Netflix en el Whitby Hotel en Nueva York, el 6 de mayo de 2025. (FUENTE EXTERNA)

La artista también reflexionó sobre las relaciones y la presión cultural, señalando que muchas veces se enseña a entregarse completamente, incluso a costa de perder la identidad. En ese sentido, aseguró que terminar la relación fue un acto de valentía: "Tuve el coraje de decir que ya no quería estar ahí".

Feid había insinuado la ruptura en su música reciente, incluyendo una colaboración con Arcángel en 2026.

En su conversación con Playboy, Karol G también habló sobre la maternidad y dejó claro que a sus 35 años no se siente presionada y que está enfocada en su crecimiento personal.

"Según mi cultura, ya debería tener hijos. ¿Pero sabes qué? Este año ha sido literalmente como, "Jo****. No me siento atrasada", refirió.

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Karol G y Feid habrían comenzado su relación sentimental a mediados de 2021, intensificándose tras colaborar en la canción "Friki" y durante el Bichota Tour. Aunque mantuvieron su romance en privado al principio, hicieron su primera aparición pública oficial juntos a mediados de 2023 en Miami.

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