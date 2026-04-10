Salen a la luz nuevas fotografías que vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein

Filtran fotografías que vinculan a Woody Allen con Jeffrey Epstein. En esta imagen se ve a las dos figuras paseando por las calles de Nueva York. ( TMZ )

La reciente desclasificación de millones de documentos vinculados al caso de Jeffrey Epstein ha reactivado el escrutinio internacional sobre las redes sociales y personales que rodeaban al magnate, incluyendo figuras del ámbito cultural.

Entre los nombres que han vuelto a captar la atención pública destaca el del cineasta Woody Allen, cuya relación con Epstein adquiere nuevos matices a la luz de estas revelaciones.

A comienzos de este año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó cerca de 3.5 millones de documentos en el marco de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada en 2025.

El material incluye registros de reuniones, correspondencia y agendas personales que evidencian el alcance de las conexiones del empresario antes de su muerte en 2019, ocurrida mientras esperaba juicio por cargos de tráfico y abuso sexual.

Entre los elementos más comentados se encuentran fotografías inéditas difundidas por el medio TMZ, en las que se observa a Allen paseando junto a Epstein y su esposa, Soon-Yi Previn, en Nueva York.

Aunque el director ha sostenido en ocasiones anteriores que su vínculo con el financiero se limitaba a encuentros sociales derivados de la cercanía entre sus residencias, los nuevos documentos sugieren una relación más estrecha de lo previamente admitido.

Woody Allen and Soon-Yi stroll with Jeffrey Epstein in 2013 pics.



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Uno de los hallazgos más controvertidos es un intercambio de correos electrónicos fechado entre 2016 y 2018. En particular, una carta de cumpleaños enviada por Allen a Epstein en 2016 ha generado críticas por su tono y contenido.

En el mensaje, el cineasta describía la residencia del magnate con una metáfora alusiva al "Castillo de Drácula", mencionando que la comida era servida por "jóvenes vampiras", un lenguaje que ha sido interpretado como insensible dadas las acusaciones que pesaban sobre Epstein.

Estas revelaciones se suman a un historial de controversias que ha marcado la trayectoria pública de Allen durante décadas. Su ruptura con Mia Farrow en 1992, tras hacerse pública su relación con Previn —hija adoptiva de la actriz—, provocó un fuerte impacto mediático.

Aunque Previn era mayor de edad en ese momento, el escándalo afectó profundamente la percepción pública del director.

Asimismo, las acusaciones de abuso sexual realizadas por Dylan Farrow, quien afirma que Allen la agredió cuando era niña, han resurgido en distintos momentos, especialmente durante el auge del movimiento MeToo.

Aunque investigaciones en los años 90 no concluyeron con cargos formales, Farrow reiteró sus denuncias en 2014 y 2018, lo que derivó en consecuencias profesionales para el cineasta.

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En este contexto, la compañía Amazon Studios canceló en 2018 un acuerdo de producción con Allen, obligándolo a buscar financiación fuera de Estados Unidos. Desde entonces, el director ha centrado su actividad en Europa, donde ha desarrollado proyectos recientes como Coup de Chance.

canceló en un acuerdo de producción con Allen, obligándolo a buscar financiación fuera de Estados Unidos. Desde entonces, el director ha centrado su actividad en Europa, donde ha desarrollado proyectos recientes como Coup de Chance. La publicación de estos archivos no solo amplía la comprensión del caso Epstein, sino que también reabre debates sobre la responsabilidad social de figuras públicas y el alcance de sus vínculos personales en entornos de poder.