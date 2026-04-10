Muere a los 26 años la youtuber japonesa Zepa; su fallecimiento fue confirmado en redes

La creadora japonesa Zepa a los 26 años; tenía más de 1.4 millones de seguidores y su muerte fue confirmada en un comunicado oficial. ( FUENTE EXTERNA )

La creadora de contenido japonesa conocida como Zepa falleció a los 26 años, cita un comunicado difundido en su cuenta oficial en la red social X.

El mensaje, publicado en japonés y posteriormente traducido, señala que la joven murió de forma "inesperada". La notificación fue emitida por personas cercanas a la creadora, quienes también indicaron que el funeral se realizó en privado, con la presencia exclusiva de familiares.

Hasta el momento, no se ha divulgado la causa de la muerte.

Su contenido

Zepa había construido una audiencia de más de 1.4 millones de seguidores en distintas plataformas digitales. En su canal de YouTube, donde acumulaba más de 600,000 suscriptores, compartía videos relacionados con su vida cotidiana, incluyendo contenido sobre comida y bebidas.

De acuerdo con el reporte, la creadora había hablado en el pasado sobre sus dificultades con el consumo de alcohol. En publicaciones recientes en redes sociales, también había expresado preocupaciones personales. En una de ellas escribió: "Estoy preocupada por mí misma", mientras que en otra cuestionaba su estado emocional.

Su canal fue lanzado en 2022 y experimentó un crecimiento sostenido en los últimos años.

Tras conocerse la noticia, seguidores reaccionaron en redes sociales con mensajes de condolencias y sorpresa por el fallecimiento.